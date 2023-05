Balena ruse “spiune” shihet në brigjet e Suedisë

Një balenë Beluga që u shfaq në Norvegji në vitin 2019, duke shkaktuar spekulime se ishte trajnuar nga marina ruse për shkak të një parzmore të krijuar nga njeriu që mbante, është rishfaqur në brigjet e Suedisë, ka thënë një organizatë që ndjek lëvizjet e tij.

Kur ai u shfaq për herë të parë në rajonin verior të Arktikut të Finnmarkut në Norvegji, biologët detarë nga Drejtoria Norvegjeze e Peshkimit hoqën një parzmore të bashkangjitur me një montim të përshtatshëm për një kamerë veprimi dhe fjalët “Pajisjet e Shën Petersburgut” të shtypura në kapëset plastike.

Zyrtarët e drejtorisë thanë në atë kohë se balena mund të ketë shpëtuar nga një rrethim dhe mund të jetë trajnuar nga marina ruse, pasi dukej se ishte mësuar me njerëzit.

Norvegjezët e quajtën belugën “Hvaldimir”, një lojë fjalësh për fjalën “balenë” në norvegjisht, hval dhe “dimir”, një shenjë për lidhjen e supozuar të saj me Rusinë.

BREAKING NEWS: Hvaldimir has left Norwegian waters and is now in Sweden. We are working with the Swedish authorities. pic.twitter.com/9JQpVdcB6T

— OneWhale (@onewhaleorg) May 29, 2023