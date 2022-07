Rikthehet sërish dosja e shumëpërfolur “Babalja”. Mësohet se Gjykata e Apelit do të nis shqyrtimin e saj më datën 4 korrik.

Kujtojmë që Gjykata e Tiranës dënoi me 1 vit burg deputetin Ervin Salianji, pasi sipas gjykatës ai ka vepruar direkt dhe indirekt në përgjimin që kjo gjykatë nuk e cilësoi të vërtetë.

Apeli ditën e hënë vendos nëse do të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë, apo do ta shpallë të pafashëm, apo do të jpë një vendim alternativ./albeu.com