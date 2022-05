Babai përdor djalin si tabelë qitjeje, momenti kur gjuan me armë cigaren që gojën e të miturit (VIDEO)

Videoja që do të shihni më poshtë shfaq pamje të pabesueshme të një babai që përdor djalin e tij si tabelë qitjeje, duke qëlluar një cigare në gojën e të miturit me pushkë. Videoja po shpërndahet me shpejtësi në rrjete sociale.

Videoja 47 sekondashe, që thuhet se është xhiruar diku në jug të Irakut, tregon djalin e pafat të duke qëndruar në plan të parë me cigare në gojë, kokën e anuar në mënyrë që cigarja të dalë drejt në ajër, me sa duket kështu objektivi është më i lehtë për t’u goditur.

Fatmirësisht nga ky veprim i palogjikshëm, nuk është qëlluar djali./albeu.com

Klikoni këtu për videon