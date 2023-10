Babai i 3-vjeçarit që vdiq: Mjeku tha se ka 14 dhëmbë për mbushje, anestezia i dëmtoi të gjitha organet

Në Tiranë u regjistrua një ngjarje e rëndë që i tronditi të gjithë. Një fëmijë 3-vjeç që shkoi te dentisti për dhëmbët, u kthye në gjendje të rëndë dhe ndërroi jetë pas dy ditësh në QSUT. Ndërhyrja ndodhi në klinikën e mjekut Roland Xhaxho, i cili mbrëmë deklaroi se fëmija kishte defekt në zemër.

Por Bledar Spahiu, babai i 3-vjeçarit, Brian mohon se fëmija nuk kishte më probleme dhe publikon recetën ku mjeku pediatër ka shkruar se nuk është problem që fëmija ta realizojë ndërhyrjen në gojë.

Ai kërkon sekuestrimin e kamerave, ndërsa ngre pretendime se doza e lartë e narkozës i kishte dëmtuar 3-vjeçarit organet e tjera jetësore, si veshkat dhe mëlçia. Familjarët ngrenë pretendime se dentistja ka ndërhyrë në 14 dhëmbë.

“Gjendja sa ka vajtur ka qenë shumë e rënduar. Pjesën e zemrës unë do ta nxjerr letrën prapë. Unë si prind, nëse ai do kishte probleme, duke biseduar me doktorët atje s’do e çoja fare. Është një fëmijë 3-vjecar. Ti bësh 14 dhëmbë, nuk i bëj unë. Pjesa e lekëve.

Nuk e ka përmend asnjë njeri. Kartela e dentistes, ka nxjerrë 14 dhëmbë mbushje. Ka marrë 700 mijë lekë për mbushjen. Sekuestrimi i kamerave, me kalimin e kohës ka letra sa të duash. Nga anestezia i ishin dëmtuar të gjitha organet, mëlçia veshkat, të gjitha”, tha babai për Report Tv.