Babagjyshi rrihet me shkelma kokës në mes të rrugës

Në rrjetet sociale po përhapet me shpejtësi një video e një përleshje brutale në të cilën mbeti i plagosur një i ri i veshur si Babagjyshi, në virgjilje të Krishtlindjes në Slavonski Brod të Kroacisë.

Siç raporton media lokale policia mësoi se të rinjtë dukshëm të dehur kanë vazhduar konfliktin verbal para lokalit dhe gjithçka ka kulmuar me një përleshje në të cilën një i ri i veshur me kostumin e babagjyshit ka marrë lëndime të rënda dhe është goditur me shkelma në kokë nga një person tjetër.