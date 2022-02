Avokati i Tahirit kërkon 2 paketa cigare për ish-ministrin (VIDEO)

Pas dënimit me burg nga Apeli i GJKKO, Saimir Tahirit i janë vënë prangat dhe është dërguar në Drejtorinë e Policisë. Lajmi është konfirmuar nga avokati i tij mbrojtës Maks Haxhia, ndërsa më pas pritet që Tahiri të transferohet në burgun 313 në Tiranë.

Për avokatin e Tahirit, ky vendim është i padrejtë ndërsa ka theksuar që do të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë.

“Sot Tahiri siç e patë kishte mundësinë të mos vinte. Por ai insistoi. Sot do shkojë në drejtorinë e policisë dhe më pas ai do sistemohet. Për rekursin presim vendimin e arsyetuar. Do përgatisim edhe argumentet.” tha Maks Haxhia.

Ndërkohë Maks Haxhia pas dhënies së vendimit ka kërkuar edhe dy paketa cigare për klientin e tij.

“Për Saimirin kërkova dy paketa cigare” tha Maks Haxhia.