Autorë të 8 vjedhjeve të banesave, arrestohen 3 shqiptarë në Itali

Tre shqiptarë me banim në Bari janë arrestuar për vjedhje në disa zona të ndryshme të Italisë. Të tre dyshohen si autorë të 8 vjedhjeve të kryera në muajt e fundit të 2021 në banesa të ndryshme në komunat Calitri, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi dhe Conza della Campania.

Nga hetimet e koordinuara nga Zyra e Prokurorit Publik të Avellino-s dhe të kryera nga Njësia Operacionale dhe Radiomobile e Karabinierëve të Kompanisë Sant’Angelo dei Lombardi dhe Stacionit Calitri, u përshkrua një kuadër provues i tillë që të lejonte nxjerrjen e dispozitës. Nëpërmjet ekzaminimit të personave të informuar mbi faktet, marrja e tabulateve telefonike, me një analizë të saktë të sistemeve të vëzhgimit dhe kontrollit me video të targave të pranishme në zonë, si dhe me gjurmimin e mjetit të përdorur nga marrësit./albeu.com