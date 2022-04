Atentati me armë në autostradën Tiranë-Durrës, zbulohet identiteti i viktimës (VIDEO)

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së dielës, ku është kryer një atentat ndaj një makine në lëvizje në aksin Tiranë-Durrës, ku për pasojë ka mbetur i vdekur drejtuesi i mjetit.

Viktima është Iljaz Çali

Ndërkohë Abc bën me dije se targat e mjetit me të cilat ai lëvizte janë AB 998 AS.

Sipas gazetares Kodra mjeti me të cilin lëvizte viktima është marrë me qira në Rinas te Hekuran Xhixha.

Policia ka ngritur postoblloqe në disa si dhe po këqyr kamerat e sigurisë për të zbuluar më shumë rreth ngjarjes.