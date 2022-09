Ata zbulojnë pse Mbretëresha kishte dorën e zezë para se të vdiste

Imazhi i fundit i Elizabeth II është bërë nga fotografja Jane Barlow, dhe në të një detaj ishte i rëndësishëm, por merr një kuptim tjetër pasi mbretëresha e Anglisë vdiq dy ditë më vonë në rezidencën e saj Balmoral, në moshën 96-vjeçare dhe me një ekipi mjekësor që e monitoron vazhdimisht.

Në imazh, dora e djathtë, ajo që më pas tund kryeministren Liz Truss, është e mavijosur dhe me gishta të bardhë. Në një person të tillë të moshuar mund të jetë një kapilar i thyer, një venë që thyhet, shkruan albeu.com.

Të moshuarit kanë lëkurë shumë të ndjeshme, tashmë shumë të hollë dhe çdo prekje, goditje, sado e vogël, mund të shkaktojë këtë reagim. Madje ndonjëherë asgjë e jashtme nuk e shkakton atë, thjesht trupi reagon në një mënyrë të caktuar ndërsa jeta kalon.

Dora e djathtë e Elizabeth II kishte një mavijosje dhe gishta të bardhë

Nëse shikojmë edhe gishtat e bardhë që shihen, mund të jenë simptomë që gjaku nuk arrin mirë. Mund të jetë për shkak se ajo e mbante fort bastunin, duke pasur parasysh problemet e në lëvizje.

Pasojë e moshës dhe diçka rutinë, është ajo që pohon për gazetën ABC për mavijosjen, kardiologu Francisco Javier Parra, kreu i Shërbimit Klinik të Kardiologjisë të CIEC HM Hospitales .

“Në 50 vdisni dhe në 90 duhet të largoheni. Është e habitshme, por jo specifike dhe sipërfaqësore. Unë shoh pacientë me mosha të ngjashme me atë të Elizabeth II çdo ditë në zyrën time dhe me ato mavijosje në duar”, thekson ai, duke hequr çdo rëndësi që mund të zbulonte se dy ditë para vdekjes së sovranit britanik, ajo tashmë shfaqte simptoma të fundi i jetës së tij ishte afër. /albeu.com/