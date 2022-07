“Ata nuk më lanë as ta mbaja në krahë”, dëshmia e nënës biologjike që i morën fëmijën dhe ja vranë prindërit adoptues

Një nënë ka folur për mundimin e saj pasi djali i saj i vogël u vra nga gruaja që po përpiqej ta birësonte. Leiland-James Corkhill u vendos nën kujdesin e Laura Castle, 38 vjeç, dhe burrit të saj Scott Castle, 35 vjeç, vetëm pesë muaj para se të vdiste.

Sipas The Sun, 12-muajshja pësoi lëndime katastrofike në kokë në shtëpinë e tyre në Barrow-in-Furness, duke përfshirë një gjakderdhje në tru. Mamaja e tij biologjike, e quajtur gjithashtu Laura, tani ka folur për të zbuluar dhimbjen e saj pasi Castle u dënua me burgim të përjetshëm për vrasje në maj.

Ajo tregoi sesi Leiland-James u hoq nga shërbimet sociale vetëm dy ditë pasi lindi, duke e lënë atë të “shpartalluar”. Tragjikisht, ajo nuk ishte në gjendje as ta prekte djalin e saj pasi ai u godit nga Kalaja pasi dhoma e spitalit u bë skenë krimi.

“Kam marrë një telefonatë më 6 janar duke thënë se Leiland ishte në spital. E pyeta personin që më telefonoi cilin spital? Dua të zbres atje ku është fëmija im. Dhe pastaj ata nuk do të ma jepnin atë deri 24 orë më vonë dhe më pas më thanë se ishte spitali i Liverpool Alder Hey. Në kohën kur zbrita atje, ai kishte vdekur tashmë. Unë thjesht ngriva në fillim. Unë ngriva për rreth pesë, dhjetë minuta.”-tha ajo.

Kur Laura mbeti shtatzënë me Leiland-James, ajo po punonte me një organizatë bamirëse për dhunën në familje, Women Out West pas një marrëdhënieje abuzive. Fëmijët e saj të mëparshëm ishin marrë nën kujdes kur ajo kërkoi ndihmë nga autoritetet për të larguar partnerin e saj nga shtëpia.

Laura besonte se do të ishte ndryshe me Leiland-James dhe ishte qiellin e shtatë pasi nuk kishte dëgjuar nga shërbimet sociale derisa ishte 22 javë shtatzënë. Ajo tregoi se si një punonjëse sociale dukej se nuk gjeti “asnjë problem”, kështu që u përgatit për ardhjen e djalit të saj duke e lyer dhomën e tij blu dhe të bardhë.

Por nëna tha se shpresat e saj u shkatërruan kur një punonjëse e re sociale mori përsipër çështjen e saj dhe u zhyt shumë në të kaluarën e saj të thyer. Këshilli i Qarkut Cumbria pretendon se ata i thanë Laurës të paktën tre herë se do ta hiqnin djalin e saj në lindje, gjë që ajo e kundërshton.

Laura në vend të kësaj thotë se e para që e dinte për marrjen e Leiland-James ishte kur ajo ishte në spital pas lindjes. Fillimisht, vogëlushi u vendos me një kujdestar të përkohshëm, por Laura nuk hoqi dorë kurrë nga kthimi i djalit të saj.

Lëvizja në gusht 2020 ishte miratuar nga Departamenti i Shërbimeve të Fëmijëve Cumbria, i cili ishte në qendër të skandalit Poppi Worthington. Në nëntor të atij viti, një punonjës social raportoi se Castle nuk e donte Leiland-James pasi ajo e quajti atë “dembel” dhe “i madh”.

Një rishikim u bë muajin e ardhshëm dhe çiftit iu tha se zyrtarët nuk do të mbështesin një aplikim për një birësim të përhershëm nëse nuk ndërmerrej punë të mëtejshme terapeutike. Një kontroll i dytv ishte caktuar për vitin 2021 por në janar të atij viti Castle thirri 999 dhe pretendoi se Leiland-James kishte rënë nga një divan dhe kishte lënduar kokën.

Ai u dërgua me urgjencë në spital për shkak të arrestit kardiak, por fatkeqësisht nuk rifitoi kurrë vetëdijen dhe u deklarua i vdekur të nesërmen. Mjekët në Alder Hey më vonë ngritën shqetësimet se lëndimet nuk ishin në përputhje me llogarinë e dhënë nga Castle.

Çifti u arrestua dhe mesazhet e tyre tronditëse u zbuluan kur oficerët sekuestruan celularët e tyre. Castle iu referua foshnjës si një “qulash”, një “idiot” dhe si “thes” dhe pranoi se e “goditi” fëmijën në mesazhe. Në gjykatë, Castle tha se foshnja po “ulërinte” në mëngjesin e 6 janarit të vitit të kaluar. Castle shpjegoi se Leiland-James goditi kokën në pjesën e pasme të krahut të divanit dhe ra nga gjuri në dysheme.

Castle qau ndërsa u burgos për jetë me një minimum prej 18 vitesh në maj pasi u dënua për vrasje. Mamaja tashmë ishte deklaruar fajtore për vrasjen nga pakujdesia dhe pranoi se e kishte tundur në mënyrë që ai të “ndalonte së qari”. Burri Scott u lirua nga shkaktimi ose lejimi i vdekjes së një fëmije dhe mizoria ndaj fëmijës.