Astronomët zbulojnë yllin më të largët deri më tani

Astronomët kanë zbuluar yllin më të largët deri më tani, një gjigant super të nxehtë dhe super të ndritshëm që u formua gati 13 miliardë vjet më parë në agimin e kozmosit.

Por ky yll blu i ndritshëm është zhdukur prej kohësh, aq masiv sa që pothuajse me siguri shpërtheu në copa vetëm disa milionë vjet pas shfaqjes. Vdekja e tij e shpejtë e bën atë edhe më të pabesueshme që një ekip ndërkombëtar e vuri re atë me vëzhgime nga Teleskopi Hapësinor Hubble. Duhen shekuj që drita e emetuar nga yjet e largët të arrijë tek ne.

“Ne po e shohim yllin ashtu siç ishte rreth 12.8 miliardë vjet më parë, që e vendos atë rreth 900 milionë vjet pas Big Bengut,” tha astronomi Brian Welch, një student doktorature në Universitetin Johns Hopkins dhe autori kryesor i studimit që u shfaq të mërkurën.

Padyshim që patëm fat.”

Ai e quajti atë Earendel, një emër i vjetër anglez që do të thotë yll i mëngjesit ose drita në rritje, “një emër i përshtatshëm për një yll që ne e kemi vëzhguar në një kohë të referuar shpesh si ‘Agimi Kozmik’. ”

Rekordi i mëparshëm, Icarus, gjithashtu një yll supergjigant blu i vërejtur nga Hubble, u formua 9.4 miliardë vjet më parë. Kjo është më shumë se 4 miliardë vjet pas Big Bengut.

Në të dy rastet, astronomët përdorën një teknikë të njohur si lente gravitacionale për të zmadhuar dritën e vogël të yjeve. Graviteti nga grupimet e galaktikave më afër nesh – në plan të parë – shërben si një lente për të zmadhuar objekte më të vogla në sfond. Nëse jo për këtë, Icarus dhe Earendeli nuk do të ishin të dallueshëm duke pasur parasysh distancat e tyre të mëdha.

Ndërsa Hubble ka spiunuar galaktika të largëta deri në 300 milionë deri në 400 milionë vjet të Big Bang-ut që formoi universin, yjet e tyre individualë janë të pamundur të dallohen.

“Zakonisht ata janë të lyer të gjithë së bashku… Por këtu, natyra na ka dhënë këtë një yll – shumë, shumë të zmadhuar, të zmadhuar nga mijëra faktorë – në mënyrë që ne të mund ta studiojmë atë,” tha astrofizikante e NASA-s , Jane Rigby, e cila mori pjesë. në studim. “Është vërtet një dhuratë e tillë nga universi.”

Vinicius Placco nga NOIRlab i Fondacionit Kombëtar të Shkencës në Tucson, Arizona, i përshkroi gjetjet si “punë të mahnitshme”.

Placco tha se bazuar në të dhënat e Hubble, Earendel mund të ketë qenë ndër gjenerata e parë e yjeve të lindur pas Big Bengut. Vëzhgimet e ardhshme nga teleskopi hapësinor i sapolançuar James Webb duhet të japin më shumë detaje, tha ai, dhe “na japin një pjesë tjetër të kësaj enigme kozmike që është evolucioni i universit tonë”.

Çfarë po ndodh me diellin?! Valët misterioze me frekuencë të lartë po vërtiten në drejtim të kundërt me rrotullimin e tij…