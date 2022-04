Astronautët kinezë kthehen në Tokë pas gjashtë muajsh në stacionin hapësinor

Tre astronautë kinezë u kthyen në Tokë të shtunën pas 183 ditësh në hapësirë, duke i dhënë fund misionit më të gjatë të ekuipazhit të Kinës, ndërsa ajo vazhdon kërkimin e saj për t’u bërë një fuqi e madhe hapësinore. Anija kozmike Shenzhou-13 ishte misioni i fundit në përpjekjen e Pekinit për të rivalizuar Shtetet e Bashkuara , pasi zbarkoi një rover në Mars dhe dërgoi sonda në Hënë .

Pamjet e drejtpërdrejta nga transmetuesi shtetëror CCTV treguan kapsulën duke u ulur në një re pluhuri, me ekuipazhin tokësor që ishte larguar nga vendi i uljes duke nxituar me helikopterë për të arritur kapsulën. Dy burrat dhe një grua — Zhai Zhigang, Ye Guangfu dhe Wang Yaping — u kthyen në Tokë pak para orës 10 të mëngjesit me orën e Pekinit (0200 GMT), pas gjashtë muajsh në modulin kryesor Tianhe të stacionit hapësinor të Kinës Tiangong.

Ekuipazhi tokësor duartrokiti ndërsa astronautët secili radhitën për të raportuar se ishin në gjendje të mirë fizike. Zhai ishte i pari që doli nga kapsula afërsisht 45 minuta pas uljes, duke përshëndetur dhe buzëqeshur para kamerave, ndërsa ekuipazhi tokësor e ngriti në një karrige të projektuar posaçërisht përpara se të vendosej në një batanije.

“Jam krenar për vendin tonë heroik”, tha Zhai në një intervistë pak pasi u largua nga kapsula. “Ndihem jashtëzakonisht mirë”.

Treshja u nis fillimisht në Shenzhou-13 nga shkretëtira Gobi veriperëndimore e Kinës tetorin e kaluar, si i dyti nga katër misionet e ekuipazhit gjatë 2021-2022 të dërguar për të mbledhur stacionin e parë hapësinor të përhershëm të vendit – Tiangong, që do të thotë “pallat qiellor”. Wang u bë gruaja e parë kineze që eci në hapësirë ​​nëntorin e kaluar, pasi ajo dhe kolegu i saj Zhai instaluan pajisje të stacionit hapësinor gjatë një qëndrimi gjashtë orësh. Komandanti i misionit Zhai, 55 vjeç, është një ish-pilot luftarak që kreu ecjen e parë hapësinore të Kinës në vitin 2008, ndërsa Ye është një pilot i Ushtrisë Çlirimtare Popullore.

Treshja kanë përfunduar dy shëtitje në hapësirë, kanë kryer eksperimente të shumta shkencore, kanë vendosur pajisje dhe kanë testuar teknologji për ndërtimin e ardhshëm gjatë kohës së tyre në orbitë. Astronautët kaluan javët e fundit duke rregulluar dhe përgatitur pajisjet dhe pajisjet e kabinës për ekuipazhin e Shenzhou-14 që pritet të lëshohet në muajt e ardhshëm. Gjatësia e misionit rekord të mëparshëm të Kinës në hapësirë ​​u vendos nga vendosja e vitit të kaluar Shenzhou-12, e cila zgjati 92 ditë. Gjashtë muaj do të bëhen periudha normale e qëndrimit të astronautëve në stacionin hapësinor kinez.

Gara në hapësirë:

Ekonomia e dytë më e madhe në botë ka derdhur miliarda në programin e saj hapësinor të drejtuar nga ushtria, me shpresat për të pasur një stacion hapësinor me ekuipazh të përhershëm deri në vitin 2022 dhe përfundimisht dërgimin e njerëzve në Hënë.

Vendi ka bërë një rrugë të gjatë në arritjen e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, astronautët dhe kozmonautët e të cilëve kanë dekada përvojë në eksplorimin e hapësirës. Por nën presidentin kinez Xi Jinping, planet e vendit për “ëndrrën e saj hapësinore” të promovuar shumë janë vënë në lëvizje të tepruar.

Përveç një stacioni hapësinor, Pekini po planifikon gjithashtu të ndërtojë një bazë në Hënë dhe Administrata Kombëtare e Hapësirës së vendit tha se synon të nisë një mision hënor me ekuipazh deri në vitin 2029. Kina është përjashtuar nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor që nga viti 2011, kur SHBA e ndaloi NASA-n të angazhohej me vendin.

Ndërsa Kina nuk planifikon të përdorë stacionin e saj hapësinor për bashkëpunim global në shkallën e ISS, Pekini ka thënë se është i hapur për bashkëpunim me jashtë edhe pse qëllimi i këtij bashkëpunimi nuk është ende i qartë. ISS do të dalë në pension pas vitit 2024, megjithëse NASA ka thënë se mund të mbetet funksional deri në vitin./BW