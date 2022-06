“Asnjë shans sot”, kryeministri i Bullgarisë shuan shpresat për Shqipërinë dhe Maqedoninë

Kryeministri i Bullgarisë Kiri Petkov tha ditën e sotme në Samitin e BE në Bruksel se nuk ka asnjë shans që vendi i tij të heqë veton ndaj Maqedonisë gjatë këtij samiti, por la të kuptohet se zgjidhja mund të vinte shpejt.

Petkov, tani në cilësinë e ish-kryeministrit, i qëndron mendimit të tij se parlamenti duhet të miratojë një rezolutë që lejon heqjen e vetos, bazuar në miratimin e propozimit të Presidencës franceze.

Petkov tha se i pëlqente “personalisht” propozimi francez, por nuk i takonte atij, por parlamentit të merrte një qëndrim.

Duke folur me gazetarët në pragun e samitit të BE, Petkov shpjegoi se parlamenti bullgar jepte dritën jeshile për heqjen e vetos dhe vetëm atëherë ai do të bënte lëvizjen e tij që duhet të jetë e qëndrueshme me kalimin e kohës, pavarësisht se kush qeveris.

“Kjo është ajo që do t’u them liderëve të BE-së”, tha ai.

Ai shpjegoi se opozita bullgare përdori çështjen maqedonase për ta shantazhuar kabinetin e tij sa herë që kishin frikë.

Situata e tensionuar politike në parlamentin bullgar pas votimit të mosbesimit të miratuar dje nuk ndihmon për një zgjidhje të shpejtë të problemit të vetos.