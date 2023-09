Askush nuk u kërkon mendim, po këto shenja të Horoskopit kanë gjithmonë diçka për të thënë

Ata kërcejnë nga askund vetëm për të shprehur mendimin e tyre. Është e qartë se askush nuk i pyeti, as nuk i solli në ndonjë diskutim. Megjithatë, këto shenja kanë nevojë të flasin mendimin e tyre dhe do ta bëjnë këtë, pavarësisht sa të tjerët mërziten me to ose skuqen në fytyrë apo edhe nëse u thonë se bënë keq se u përzien aty ku nuk duhet. Le të shohim pak më poshtë për cilat shenja bëhet fjalë dhe sigurisht t’i analizojmë ato:

DEMI

Demi është një shenjë kaq kokëfortë sa që është më mirë të dëgjoni mendimin e tyre kur ata e flasin atë. Atij nuk i intereson nëse ju intereson apo nëse në të vërtetë do të ndiqni këshillat e tij. Por atij i intereson vërtet nëse ju përbuzni, shpërfillni ose nuk merrni parasysh përpjekjet e tij për të qenë të dobishëm. Kur Demi ka diçka për të thënë, ata do ta thonë atë. Nuk ka rëndësi nëse është koha e duhur apo vendi i duhur për ta bërë atë. Disa njerëzve u pëlqen të dëgjojnë veten, por Demi flet kur mendon se kanë diçka të rëndësishme për të thënë.

BINJAKËT

Binjakët kanë gjithmonë diçka për të thënë dhe do ta thonë, pavarësisht nëse është delikate apo jo. Ju mund të fajësoni një Binjak për nevojën e tyre për komunikim të vazhdueshëm, ose për besimin se të tjerët duan të dinë se çfarë kanë për të thënë – pavarësisht nëse i pyesin apo jo. Por, Binjakëve i pëlqen të ndajë këndvështrimin e tij me të tjerët. Në fakt, ai jeton për këtë arsye. Nuk do ta dekurajoni duke thënë se nuk keni nevojë për këshillën e tij, pasi ai nuk është dëgjuesi më i disiplinuar. Kjo mund të jetë një gjë e mirë në disa raste, por ajo që është e sigurt është se Binjakët duhet të punojnë shumë në temën e kufijve.

UJORI

Ujorët pëlqejnë të… ofrojnë këndvështrimin e tyre tek të tjerët, sepse besojnë se nga të gjitha shenjat kanë më shumë përvojë me situatat e jetës. Edhe nëse nuk e dinë vërtet se për çfarë po flasin, ata do të thonë atë që duhet të thonë në mënyrë që të tjerët të dinë se ku qëndrojnë për një çështje. Ujori është shumë opinionist, ndaj ndonjëherë është më mirë t’i lini të flasin sesa t’i ndaloni. Edhe pse kupton gjithçka, ai nuk është shumë i shkëlqyeshëm për të dhënë këshilla. Por, ai gjithmonë do të ngrejë një…çështje të diskutueshme dhe do të ketë një mendim për të.