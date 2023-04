Asfalt për fushatë, banorët të zhgënjyer: Kryetari u bë pasanik, të shkel me këmbë

Bashkia e Librazhdit vendos të rehabilitojë rrugën e fshatit Vehçan. Rezultati? Mbresëlënës. Rruga në vend që të zgjerohej ka pësuar ca transformime shumë interesante, me pasoja direkte tek drejtuesit e automjeteve. A do reagojnë banoret e Vehçanit me votë?

Disa javë para nisjes së fushatës elektorale, Bashkia e Librazhdit vendosi të reabilitojë rrugën e fshatit Vehçan. Por, ajo që ndodhi ishte vetëm shtrimi i kthesave me beton, madje duke i ngushtuar dhe jo duke i zgjeruar. Banorët që kanë disa dekada që dëgjojnë premtime, me të qeshur thonë se vetëm Sllobodan Millosheviç nuk u ka premtuar gjë. Ata kanë dokumentuar vetë dëmet e para të shtrimit të një kthese dhe kanë filmuar me telefonat e tyre celularë situata të ndryshme gati komike që ka shkaktuar kjo rrugë. Në disa raste kanë asistuar edhe shoferë të automjeteve të gjendur në vështirësi.

Për të kuptuar rëndësinë e këtij investimi strategjik nga Bashkia e Librazhdit, në prag të fushatës elektorale, Piranja: Lediona Xheladinaj shkoi ta shohë nga afër situatën.

Kështu ‘Piranjat’ udhëtuan drejt fshatit dhe gjatë rrugës bisduan me një banor të Vehçanit, i cili i ka shoqëruar. Banori i zhgënjyer, ironizoi këtë investim të rrallë duke u shprehur: ‘Me sa shohim gjithë ky investim goxha madhor do jetë i kryetarit të bashkisë, jo i bashkisë në shtet, po i kryetarit të bashkisë personalisht. Shteti do të investonte më pak, ky ka investuar më shumë’ thotë bashkëudhëtari i ‘Piranjat’. Ai shtoi se para punimeve gjerësia e kthesave të rrugës ishte 5 metra, tani ka katandisur në 2.80. Kjo ishte pjesa komike e historisë. Banori bëhet serioz kur thotë se SPAK duhet të marrë në hetim, Bashkinë e Librazhdit.

Kur e pyetet nëse është ankuar tek kryetari i bashkisë ai përgjigjet: ‘Nuk e kam takuar dhe as nuk i shkoj në zyrë deri sa të jetë ai kryetar bashkie. E kam cilësuar njeri të padrejtë dhe që nuk zgjidh asnjë hall, shumë të paaftë. Para se të ishte kryetar bashkie ishte njeri që të rrokte në qafë, sot të shkel me këmbë. U bë pasanik!’

Në Vehçan jetojnë shumë pleq dhe të sëmurë, të cilët duhet të marrin shërbime shëndetësore në qytet. Mungesa e një rruge normale, i penalizon. Për çdo vepër publike në shërbim të komunitetit, duhen dëgjuar dhe banorët. Po a ka ndodhur? Përgjigjia e tyre është, jo. Një prej tyre dyshon se paratë e taksa paguesve vidhen dhe tregoi një rast: ‘Këtu investohet vetëm për të vjedhur, jo për t’i ardhur në ndihmë fshatit. Kemi bërë një pusetë uji të rezervuarit dhe i kemi kërkuar me bazë materiale, me hak pune 1 milionë e 800 mijë lekë, kur pas 6 muaj doli projekti 5 milionë e 5 mijë. Janë fotot të gjitha, që u fut zetori, shkarkoi bazën materiale në rezervuar. Ata i bënë dokumentat që bëhej me kafshë. Vjedhje, vjedhje ashiqare!’

‘Piranjat’ u interesuan dhe në Bashkinë e Librazhdit në lidhje me shtrimin e kthesës dhe nënkryetari, Andri Çota pranoi, që duhet të ishin bërë më të gjerë dhe është gafë. Sipas tij mund të jetë një gabim nga teknikët apo projektuesit. Çota shton se mund të zgjerohet me 1 metër. Ndërsa për asfaltimin e të gjithë gjatësisë së rrugës theksoi se bashkia e kanë të pamundur, pasi si bashki nuk kanë të adhura të mjaftueshme.

Ndërkaq banorët kanë një ‘armë’ në dorë, është vota. Ata pohojnë se pjesa më e madhe e tyre janë votues të Partisë Socialiste. Po këtë herë kanë marrë një vendim drastik. Bëjnë me dije: ‘Do dalim tek lapidari ditën e votimeve do bllokojmë rrugën atje. Damian Gjiknuri të vijë këtu dhe ti japë përgjigje popullit. Premtoi 100 herë rrugën dhe Taulant Balla. Kryetari i Bashkisë është tallur. Kështu rrugët nuk bëhen. Në fshatin tonë i bëjnë këto, se e kanë të sigurtë se ne jemi socialistë. Nuk do vemë të votojmë. Mos sjellin kutitë kot! Asnjë njeri mos vijë’, janë shprehur pa asnjë hezitim banorët.