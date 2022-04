Arti në zi, mbyll sytë përgjithmonë aktorja e njohur (FOTO LAJM)

Ka ndërruar jetë në moshën 46-vjeçare aktorja e njohur irlandeze, Melanie Clark Pullen.

Ajo ishte e njohur më së shumti për rolin e saj në EastEnders.

E lindur në Bray, Co Wicklow, Clark Pullen ishte diagnostikuar me kancer, sëmundje e cila i mori jetën.

Në rolin e Mary Flaherty, ajo u shfaq në më shumë se 130 episode të telenovelës së BBC ne vitet 1997 dhe 1999.

Ajo u shfaq gjithashtu në RTE’s Fair City, The Clinic , Raë dhe The Big Bow wow, ku “shkëlqeu” me rolet e saj.

Sot botës së artit i mungon një artiste e madhe./albeu.com/