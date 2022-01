Artan Hoxha “ndryshon” profesion: Po trajnohem sa të ndahet shapi nga sheqeri dhe të vijnë çunat nga Ekuadori (FOTO LAJM)

Hoxha prej disa ditësh ndodhet në Belgjikë dhe nuk ka dhënë arsye për vizitën e tij atje.

Ai shprehet me sarkazëm se po trajnohet deri sa të vijnë zgjedhjet e 6 marsit dhe ngarkesa nga Ekuadori.

“Sa ta ndajne shapin nga sheqeri deri me 6 mars, se kush do te jete numri 2 ne Shqiperi, me mire po “trajnohem” disa kohe ne Belgjike, deri sa “çunat” te zbarkojne konteinerin nga Ekuadori, me 2 tonshin e radhes ne Antëerpen…

Epo nuk thote kot ai tremandatshi:

“Pune ka por nuk gjen profesioniste”

Nuk eshte e lehte, te vish direkt nga Shqiperia dhe te kapesh banakun, mu tek hyrja e Parlamentit Europian…”, është shprehur Hoxha./albeu.com/