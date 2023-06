Artan Fuga: Tre policë të Kosovës në territorin serb, e ça pastaj?!

E cfarë pastaj? Në kufi edhe ndodh. Kush të jep të drejtën t’i mbërthesh, t’i trajtosh sikur të ishin terroristë, të mos japësh prova, të mos bësh notë proteste, të mos bashkëpunosh për t’i zgjidhur këto incidente kufitare kaq minore, por që pastaj përdoren brenda strategjisë të nxitjes të konflikteve që lidhen me gjendjen në Veri, me Asociacionin, me këtë ose atë.