Arsyet pse parfumet mbajnë aromë të ndryshme te njerëz të ndryshëm

A keni menduar ndonjëherë pse një parfum i veçantë ‘nuk ju do’? Duke folur për Byrdie, eksperti i parfumeve Michael Donovan zbuloi se disa lloje të lëkurës kanë veti të ndryshme kur bëhet fjalë për aromën. Edhe pse nuk ka kërkime shkencore se përse një aromë e veçantë reagon ndryshe tek secili person, Donovan ka mbledhur vëzhgimet e tij gjatë dekadave të përvojës së punës me parfumierët dhe klientët.

“Është interesante, kam vënë re se njerëzit me ngjyra të ndryshme flokësh gjithashtu mbajnë aromat në mënyra të ndryshme. Këshilla ime? Kontrolloni gjithmonë se si një aromë reagon në lëkurën tuaj përpara se të paguani për të,” shpjegoi Donovan.

Dhe pse parfumi mban erë të ndryshme tek të gjithë? “Balanci i pH i lëkurës ndryshon nga personi në person, gjë që mund të ndryshojë mënyrën se si një parfum mban erë”, thotë Donovan. Përdorni një xhel dushi të krijuar për lëkurë të ndjeshme për të ndihmuar në mbajtjen e pH tuaj nën kontroll.

Edhe dieta dhe hormonet tuaja mund të ndikojnë në aromën tuaj. Domethënë, kur niveli i estrogjenit bie, ju do të nxeheni më shpejt dhe do të djersiteni pak më shumë dhe kjo do të ndikojë në parfumin tuaj. Një studim zbuloi se njerëzit tërhiqen nga aromat që përputhen me erën e tyre natyrale të trupit.

Nëse keni një lloj lëkure “normale” (jo të thatë apo të yndyrshme), shumica e parfumeve do të mbajnë erë si në testuesit e dyqaneve, por duhet të dini se pH, hormonet e luhatshme dhe dieta juaj mund të ndikojnë në aromën gjatë gjithë muajit.

Lëkuëe e yndyrshme

Shumica e parfumeve janë bërë nga përbërës që tërhiqen nga vaji. “Nëse keni lëkurë të yndyrshme, notat e sipërme të parfumit do të qëndrojnë më gjatë, por gjithashtu mund të mposhtin disa elementë të parfumit. Në përvojën time, notat e ëmbla mund të jenë shumë të forta në lëkurën e yndyrshme. Notat e frutave, nga ana tjetër ( veçanërisht agrumet), mund të jenë të mahnitshme. Shënimet që thjesht do të zhdukeshin në lëkurën e thatë, mund të jenë të bukura në lëkurën e yndyrshme”, shpjegoi Donovan.

Pra, lëkura e yndyrshme thekson aromat. Aromat modeste dhe diskrete mund të shndërrohen në diçka madhështore. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm; disa elementë mund të mbitheksohen dhe të prishin ekuilibrin e parfumit.

Lëkurë të thatë

Lëkura e thatë kërkon aroma më të forta me një bazë të fortë për të mbajtur aromën. “Parfumet orientale dhe “druri” funksionojnë mirë, ashtu si erëzat dhe lulet më të forta si tuberoza. Aromat delikate do të avullojnë kështu që ju duhet diçka më e fortë,” këshillon Donovan.

Nëse dëshironi që parfumi të qëndrojë më gjatë në lëkurë, aplikoni një locion ose vaj pa aromë përpara se të spërkatni parfumin.