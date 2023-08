Arsyeja pse Albert Einstein nuk vishte çorape

Albert Einstein, fizikani brilant i njohur për teoritë e tij pioniere, u përball gjithashtu me probleme të zakonshme njerëzore, të tilla si shqetësimi me këmbët e tij. Në vitin 1952, një pronar dyqani këpucësh i quajtur Peter Hulit mori një telefonatë urgjente nga punonjësja e shtëpisë së Ajnshtajnit, duke e informuar atë se shkencëtari i respektuar kishte dhimbje dhe po përpiqej të gjente një palë këpucë të rehatshme.

Duke iu përgjigjur menjëherë thirrjes, Hulit mbërriti në rezidencën e Ajnshtajnit për të vlerësuar situatën. Teksa hyri, ai u ndesh me një pamje të jashtëzakonshme: Ajnshtajni zbriste shkallët, duke tymosur rastësisht llullën e tij. Më pas, fizikani i famshëm nxori një copë letre të palosur nga xhepi dhe ia dha Hulit, duke deklaruar: “Ky është problemi, zoti Hulit.”

Duke hapur letrën, Hulit gjeti një skicë që Ajnshtajni kishte bërë vetë, duke përshkruar burimin e shqetësimit të tij në këmbë. Ajnshtajni përshkroi ndjenjën e dhimbjes në pjesën e jashtme të këmbëve dhe në gishtin e madh, gjë që e çoi atë në përfundimin se i duheshin këpucë me më shumë hapësirë rreth gjysmës së sipërme të këmbëve dhe një shpërndarje të barabartë të presionit.

Duke u përkulur për të ekzaminuar këmbët e Ajnshtajnit, Hulit vuri re se ato ishin të buta, që të kujtonin strukturën e lëkurës së një fëmije. Nuk iu desh shumë kohë për të kuptuar shkakun kryesor të problemit: Ajnshtajni kishte shtuar peshë me kalimin e moshës, duke bërë që këmbët e tij të ndryshonin në madhësi.

Duke marrë matje të sakta, Hulit e pajisi shpejt Ajnshtajnin me një palë këpucë të gjera të zeza. Ishte një moment i jashtëzakonshëm, pasi Ajnshtajni nuk kishte pasur kurrë më parë këpucë të zeza. Megjithatë, Hulit e dinte se Ajnshtajni do të shfaqej së shpejti në një ngjarje në Nju Jork, dhe ai ishte i vendosur të siguronte që gjeniu shkencor të shfaqej me stil. Edhe për dikë kaq ikonë si Albert Einstein, pamja kishte rëndësi.

Kur ishte djalë, gishti i madh i këmbës së Ajnshtajnit i krijonte rregullisht një vrimë në çorapen e tij. Kjo i dukej atij e pakëndshme dhe irrituese. Pavarësisht se ai jetonte në Evropën Qendrore ku dimri sjell borë dhe temperatura nën zero, ai vendosi të heqë dorë fare nga çorapet.