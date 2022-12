Arritja e marrëveshjes për vizat, reagon Kurti: Po konfirmohet progresi ynë drejt BE-së

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pasi është arritur marrëveshja për liberalizim të vizave mes Këshillit dhe Parlamentit të Bashkimit Evropian, në të njëjtën ditë kur u nënshkrua aplikimi i Kosovës në BE.

Kurti përmes një cicërime në Twitter tha se këto dy zhvillime, që u bënë njëkohësisht, dëshmojnë progresin e Kosovës drejt BE-së.

“Sot, kur Republika e Kosovës bëri hapin e saj të parë drejt anëtarësimit në BE, Këshilli dhe Parlamenti i Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë deri në janar të vitit 2024 – konfirmim më i madh i progresit tonë në agjendën e reformave të BE-së”, shkroi kryeministri Kurti në Twitter.

Today, as the Republic of Kosova took its first step toward EU membership, the Council and Parliament of the European Union reached agreement on visa liberalization for our citizens by January 2024 — more confirmation of our progress on EU reform agenda.

