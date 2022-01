Problemi me ngrohjen qendrore në Qytetin e Shkupit dhe komunat është arritur. Amvisëritë do të kenë ngrohje qendrore të vazhdueshme dhe pa ndërprerje.

Qeveria e Republikë së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme, me kërkesë të Ministrisë së Ekonomisë në bashkëpunim me Komisionin Rregullator, si dhe me Kabinetin e kryeministrit miratoi ligjin për kriteret dhe kushtet për arritjen e marrëveshjes mbi ngrohjen qendrore në Shkup./alsat