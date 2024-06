Arrestohet në Dubai Durim Bami, pritet ekstradimi drejt Shqipërisë

Arrestohet në Dubai Durim Bami. Si rezultat i shkëmbimit të menjëhershëm të informacionit, ndërmjet strukturave të Policisë së Shtetit dhe homologëve në Emiratet e Bashkuara, u arrestua në Dubai, me qëllim ekstradimin në Shqipëri, Durim Bami.

GJKKO ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për Bamin, i cili akuzohet për veprat penale; “Sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale per te kryer vrasje”, “Grup i strukturuar kriminal”, “Kultivim i lëndëve narkotike”, dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, ose grup i strukturuar kriminal”.

Ndonëse Shqipëria nuk e ka ende një marrëveshje ekstradimi me Dubain, në këtë rast mund të aplikohet mënyra e deportimit. Bami u arrestua se një banesë në Dubai.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, më datë 15.05.2024, i ka caktuar këtij shtetasi, masën e sigurise "Arrest në burg", per veprat penale "Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale per te kryer vrasje", "Grupi i strukturuar kriminal", "Kultivimi i bimëve narkotike", dhe "Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, ose grup i strukturuar kriminal".