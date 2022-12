Arrestohet ish-drejtoresha e Mjedisit në Bashkinë e Tiranës

Policia ka arrestuar ish-drejtoreshën e Mjedisit në Bashkinë e Tiranë, Viola Sterjo.

Ajo akuzohet për veprën penale mashtrim dhe arrestimi i saj është bërë nga Policia e Korçës.

Dyshohet se ka mashtruar 5 subjekte, duke u marrë shuma që varijojnë nga 20 mijë € deri në 90 mijë €. Sipas burime u ka premtuar subjekteve se do të ndërhyjë për të fituar projekte nga AZHBR-ja. Subjektet kanë paguar lekët kundrejt projekteve që varijojnë nga 1 milion deri 4 milion euro.

Njoftimi i Policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik-Financiar në DVP Korçë, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit të Kërkimit në DVP Tiranë, bënë ekzekutimin e urdhrit të Prokurorisë për ndalimin e shtetases V. S., 39 vjeçe, banuese në Tiranë.

Ndalimi i saj u bë pasi, Gjykata e Shkallës së Parë Korçë, me vendimin e datës 26.12.2022, ka caktuar për këtë shtetase masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda. Nga hetimet e kryera rezulton se në periudhën mars-nëntor 2020, nëpërmjet mashtrimit, V. S., dyshohet se ka përfituar në qytetin e Korçës, një shumë të konsiderueshme monetare, me qëllim ndikimin e saj në institucione shtetërore, që qytetarë të ndryshëm të përfitonin fonde monetare nga shteti.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprime të mëtejshme./albeu.com