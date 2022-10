Arrestimi i Ibrahim Licit në Turqi, Prokuroria e Përgjithshme kërkon dosjen për nisjen me urgjencë të ekstradimit

Është arrestuar në Turqi i shumëkërkuari Ibrahim Lici, i cili dyshohet për vrasjen e Endri Mustafës në Shkodër më 15 maj të vitit 2021. Prokuroria e Përgjithshme kërkon dosjen e tij me qëllim dërgimin e saj në Turqi, me qëllim ekstradimin e tij drejt Shqipërisë.

Prokuroria e Përgjithshme kërkon dërgimin e akteve ndaj Licit me urgjencë me qëllim që autoritetet turke të njihen me të e të nisin procedurat e ekstradimit.

Në dokumentin e Prokurorisë siguruar nga ABC, theksohet se me datë 19 tetor ka komunikuar se Ibrahim Lici ka hyrë në territorin e Turqisë më 24 korrik 2021, në Aeroportin e “Instambul Sabiha Gokcen. Autoritete turke kanë kërkuar paraqitjen e kërkesës për ekstradim të këtij shtetasi.