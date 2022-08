Armiku i tij i betuar krijon sindikatë në burg, Putin e fut në izolim, Navalny: Jam në një lukuni betoni

Kundërshtari i Vladimir Putin dhe opozitari më i ethshëm i Rusisë, Alexei Navalny pritet të qëndrojë “në izolim” për tre ditë, pas përpjekjeve të tij për të krijuar një sindikatë në burgun ku po kryen dënimin.

Edhe pse aktualisht pritet të qëndrojë në izolim për tre ditë, autoritetet e burgut kanë paralajmëruar se ai mund të “bëhet vendbanimi i tij i përhershëm”.

Navalny po vuan një dënim me nëntë vjet burg në një koloni të rreptë penale pranë qytetit rus të Vladimir, me akuza për përvetësim që ai dhe aleatët e tij thonë se janë të motivuara politikisht.

“Përshëndetje nga izolimi”, ka shkruar Navalny në rrjetet e tij sociale, duke thënë se është vendosur zyrtarisht në izolim për zbërthimin e kopsës së sipërme të uniformës së tij.

46 vjeçari e përshkroi qelinë e tij si një “lukuni betoni të vogël ku është shumë nxehtë dhe ka shumë pak ajër”.

“Kam vetëm një filxhan dhe një libër në qelinë time. Kam vetëm një lugë dhe një pjatë për vaktet”, tha ai. Një marinat hekuri ulet nga jashtë duke përdorur një levë në mbrëmje dhe vendoset herët në mëngjes kur ata marrin dyshekun dhe jastëkun, tha ai. Asnjë vizitë, pa letra, pa pako. Ky është i vetmi vend në burg ku pirja e duhanit është e ndaluar”, ka shkruar Navalny në Tëitter.

Javën e kaluar, Navalny njoftoi se ka krijuar një sindikatë në koloninë penale ku punon duke qepur.

Ndërsa sindikata shënoi fitoren e parë, që stolat e përdorura nga të burgosurit që punonin në makina qepëse të zëvendësoheshin me karrige, Navalny tha se mori paralajmërime nga administrata e burgut.

Kundërshtari i Putinit kishte vuajtur dy vjet e gjysmë dënim më parë për shkelje të lirimit me kusht me akuzën e mashtrimit, por në mars dënimi i tij me burg u zgjat në nëntë vjet pasi u shpall fajtor për shpërdorim të donacioneve nga organizatat e tij, për qëllime politike dhe përbuzje të gjykatës.