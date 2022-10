Armët bërthamore, Kryeministri norvegjez: Mundësitë e sulmeve ruse janë rritur javët e fundit

Kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre i është drejtuar sot parlamentit të vendit për situatën aktuale në Ukrainë. Sky News shkruan se fjalimi i Gahr Støre përfshinte vlerësimin e fundit të vendit skandinav për kërcënimin bërthamor nga Moska. Sipas tij mundësia nuk mund të hidhet poshtë, dhe megjithëse probabiliteti është i ulët, ai është rritur javët e fundit.

“Rusia ka shumë lloje të ndryshme të armëve bërthamore, duke përfshirë disa kategori të ndryshme të atyre që quhen armë bërthamore taktike. Këto janë të destinuara për përdorim në zgjerimin e sistemeve të armëve konvencionale. Përdorimi i armëve bërthamore do të kalonte një kufi të padëgjuar. Ne konsiderojmë se probabiliteti i përdorimit është ende i ulët, por nuk është zero. Në dritën e gjuhës së përdorur, ne nuk mund ta hedhim poshtë mundësinë, megjithëse probabiliteti është i ulët, ai është rritur. Ne duhet të supozojmë se qëllimi i kërcënimeve është të dobësojë solidaritetin perëndimor me Ukrainën. Është një formë shantazhimi,” tha ai.