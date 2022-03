“Armë” e fuqishme në kohë lufte, Ukraina legalizon kriptomonedhat

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy ka nënshkruar ligjin nr. 3637 “Për asetet virtuale”, i cili hapi një treg ligjor për monedhat virtuale në Ukrainë duke nxjerr nga hija sektorin e kriptomonedhave. Këtë e ka bërë të ditur për liga.net Ministri i Transformimit Dixhital ukrainas, Mikhail Fedorov.

Tregu i kriptomonedhave është një nga sektorët më dinamikë të ekonomisë dixhitale. Vitin e kaluar, kapitalizmi total i industrisë u rrit në 3 trilion dollarë. Asnjë zonë tjetër nuk mund të mburret me një normë kaq të fuqishme të rritjes së kapitalit. Industria e kriptove po zhvillohet në mënyrë aktive në Ukrainë.

Çfarë do të ndryshojë me ligjin e ri?• Shkëmbimet e kriptomonedhave të huaja dhe ukrainase do të funksionojnë legalisht

• Bankat do të hapin llogari për kompanitë e kriptomonedhave

• Ukrainasit mund të mbrojnë investimet e tyre në monedha virtuale

• Shteti do të garantojë mbrojtjen gjyqësore të të drejtave të kriptomonedhave

Që nga fillimi i luftës, kriptomonedhat janë bërë një mjet i fuqishëm për tërheqjen e fondeve shtesë në mbështetje të Forcave të Armatosura të Ukrainës. Gjatë tre javëve të luftës, Cryptofund i Ukrainës mblodhi më shumë se 54 milionë dollarë në asete kripto.