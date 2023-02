Arma e re e Ukrainës që do të fusë rusët në mendime dhe do të detyrojë trupat të zhvendosen

Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të dërgojnë një armë të re me rreze më të gjatë veprimi në Ukrainë.

Tani forcat ruse do të duhet të përshtaten ose të përballen me humbje potencialisht katastrofike.

Arma e re, bomba me diametër të vogël të lëshuar nga Toka (GLSDB), do të lejojë ushtrinë e Ukrainës të godasë objektivat në dyfishin e distancës së arritshme nga raketat që ajo lëshon tani nga Sistemi i Raketave të Artilerisë së Lëvizshmërisë së Lartë (HIMARS) i furnizuar nga SHBA.

Kjo do ta detyrojë Rusinë të lëvizë furnizimet e saj edhe më larg nga vijat e frontit, duke i bërë ushtarët e saj më të prekshëm dhe duke komplikuar shumë planet për çdo ofensivë të re.

“Kjo mund të ngadalësojë ndjeshëm sulmin rus,” tha Andriy Zagorodnyuk, ish-ministri i mbrojtjes i Ukrainës.

“Ashtu si HIMARS ndikoi ndjeshëm në rrjedhën e ngjarjeve, këto raketa mund të ndikojnë edhe më shumë.”

GLSDB është një bombë rrëshqitëse e drejtuar nga GPS, e cila mund të manovrojë për të goditur objektiva të vështira për t’u arritur, si qendrat e komandës, shkruan Al Jazeera.

Bërë së bashku nga Saab AB dhe Boeing Co, ai kombinon bombën me diametër të vogël GBU-39 (SDB) me motorin e raketës M26, që të dy janë të zakonshëm në inventarët e SHBA, shkruan Albeu.com.

SHBA gjithashtu do t’i sigurojë Ukrainës lëshues të rinj për raketat, thanë burimet. GLSDB mund të dorëzohet në pranverën e vitit 2023, sipas një dokumenti të rishikuar nga Reuters.

Linjat e cenueshme të furnizimit

Kur SHBA dërgoi për herë të parë lëshuesit HIMARS në qershor, furnizoi Ukrainën me raketa me një rreze prej 77 km (48 milje). Kjo ishte një nxitje e madhe për ushtrinë ukrainase, duke e lejuar atë të shkatërrojë depot ruse të municioneve dhe objektet e magazinimit të armëve.

Pasi Ukraina të ketë bombat e reja rrëshqitëse, thonë ekspertët ushtarakë, Rusisë do t’i duhet t’i shtyjë furnizimet e saj edhe më larg, shkruan Albeu.com.

“Aktualisht nuk jemi në gjendje të arrijmë objektet ushtarake ruse më shumë se 80 kilometra larg”, tha analisti ushtarak ukrainas Oleksandr Musiyenko.

“Nëse ne mund t’i arrijmë ata praktikisht deri në kufirin rus, ose në Krimenë e pushtuar, atëherë sigurisht që kjo do të ulë potencialin sulmues të forcave ruse.”

Më e rëndësishmja, Ukraina së shpejti do të jetë në gjendje të arrijë çdo pikë të rrugës tokësore të okupuar për në Krime nëpërmjet Berdyansk dhe Melitopol.

Kjo do ta detyrojë Rusinë të ridrejtojë kamionët e saj të furnizimit në urën e Krimesë, e cila u dëmtua rëndë në një sulm në tetor.

“Rusia po përdor Krimenë si një bazë të madhe ushtarake nga e cila dërgon përforcime për trupat e saj në frontin jugor”, tha Musiyenko.

“Nëse do të kishim armë që arrijnë në distancën 150 km, ne mund ta arrinim atë dhe të prishnim lidhjen logjistike me Krimenë”.

Përtej ndikimit logjistik, shtimi i një arme me rreze më të gjatë veprimi në arsenalin e Ukrainës mund të ndihmojë në tronditjen e besimit rus.

Tom Karako, një ekspert i armëve dhe sigurisë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare tha se ndërsa Ukraina do të përfitonte nga një armë edhe më e madhe, GLSDB është “një hap vërtet i rëndësishëm për t’u dhënë ukrainasve shtrirje më të gjatë dhe për t’i bërë rusët të hamendësojnë”.