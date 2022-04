Argjentinë-Brazil kthehet në një arenë boksi, skena të shëmtuara në fundin e ndeshjes (VIDEO)

Skuadra e të rinjve të Brazilit, e drejtuar nga Endrick, mundi Argjentinën 2-1 në finalen e turneut Montaigu në një ndeshje që përfundoi me një sherr të shëmtuar pas fishkëllimës së fundit.

Sjelljet provokuese të disa lojtarëve brazilianë nxitën argjentinasit dhe lëshuan një valë grushtash, shkelmash dhe shtytjesh që sollën një fund të hidhur në një turne të të rinjve në të cilin supozohet të inkurajohen vlerat e respektit dhe mirësjelljes./

Fights break out at the end of the final of the Montaigu Tournament between Brazil U16s and Argentina U16s.

Sh*t runs deep between these nations pic.twitter.com/xINgOnyQDL

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) April 18, 2022