Argëtimi kthehet në tragjedi, humbje jete dhe qindra të plagosur nga shembja e stadiumit (VIDEO)

Një ngjarje e trishtë ka ndodhur në Kolumbi. Në një ndeshje me dema e cila luhej në stadiumin “El Espina” të Tolimas, ishin mbledhur një numër i lartë tifozësh.

Një pjesë e stadiumit u shemb, tifozët u përfshinë nga paniku dhe nxituan të zbrisnin në fushë. Bilanci? Katër të vdekur dhe shumë të plagosur, rreth 322, 30 nga të cilët në gjendje të rëndë.

Videoja e postuar nga presidenti i sapozgjedhur i Kolumbisë, Gustavo Petro, tregon një tribunë plot me spektatorë që shembet, ndërsa njerëzit vrapojnë të tmerruar.

4 people have been killed, hundreds were injured after a stand collapsed during a bullfight in the municipality of El Espina in central Colombia 🇨🇴https://t.co/weyFQmgAt4 https://t.co/RM192c69gQ pic.twitter.com/v6pEHEOIZx

— Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) June 26, 2022