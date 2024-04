Arben Taravari: Dorëhiqem nëse nuk fitojmë më 8 maj

Kandidati për president nga koalicioni “VLEN”, Arben Taravari, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shprehet; “Së pari, do t’u kërkoja politikanëve evropianë garanci se nuk do të ketë kushte të tjera që ne të vazhdojmë rrugën evropiane.

Së dyti, do të kërkoja një dinamikë për ndryshimet kushtetuese. Dhe e treta është largimi nga “Ballkani i Hapur”, thotë Arben Taravari,

Gjithashtu, ai njoftoi tërheqjen e tij nga politika, në rast se i humb zgjedhjet parlamentare.

“Kështu është në të gjithë botën perëndimore, kështu është në të gjitha demokracitë e zhvilluara. Nëse humbisni zgjedhjet, të paktën përballë autoriteteve partiake… edhe pse pati zhvillime të caktuara në vendin tonë, nuk më lejuan bashkëpartiakët ti përfundoja të paktën një palë zgjedhje. Dhe unë u thashë, kërkoj besim nga të gjithë ju.

Nëse nuk fitojmë më 8 maj, unë jam këtu për të dhënë dorëheqjen dhe nuk do të kishte asnjë forcë që mund të më ndalonte të jap dorëheqjen nëse do të ishim të bashkuar dhe nuk do të fitonim. Dhe kështu do të fitojmë”, shprehet Taravari.