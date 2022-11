Arabia Saudite ndjek Cristiano Ronaldon

Që nga 22 nëntori, Cristiano Ronaldo është pa klub që nga njoftimi i largimit të tij nga Manchester United. Në moshën 37-vjeçare, portugezi është në kërkim të një klubi të ri.

Kohët e fundit, shtypi spanjoll siguroi gjithashtu se gjithçka duhej luajtur mes Newcastle dhe ekipit të Al-Nassr. Një dhuratë nga perëndia për Arabinë Saudite e cila ende shpreson ta bindë atë.

Kupa e Botës 2030 në sfond

Ministri saudit i Sportit, Princi Abdulaziz bin Turki Al Faisal, me të vërtetë sapo i ka bërë një thirrje të madhe numrit 7. “Gjithçka është e mundur, unë do të doja ta shihja Ronaldon të luajë në ligën saudite. Nga kjo do të përfitonte liga, ekosistemi sportiv saudit dhe do të frymëzonte të rinjtë për të ardhmen. Ai është një model për shumë fëmijë dhe ka një bazë të madhe fansash në Arabinë Saudite”, tha ai në një intervistë për BBC .

Pasi konfirmoi se ai kishte refuzuar një ofertë të jashtëzakonshme prej 350 milion € nga Al-Hilal verën e kaluar, a mund ta ndryshojë Ronaldo mendjen? Sauditët në çdo rast do ta shtyjnë atë. Për kujtesë, Telegrafi raportoi dy ditë më parë se portugezi do të marrë së shpejti një ofertë të re fitimprurëse nga liga saudite, pa dhënë detaje të tjera financiare apo identitetin e klubit. Duke dashur të organizojë Kupën e Botës 2030, Arabia Saudite dëshiron të bëjë gjithçka për të tërhequr CR7. /G.D albeu.com/