Apeli rikthehu çështjen e PD në Shkallën e Parë, zbulohet lëvizja e radhës e Alibeajt

Enkelejd Alibeaj do të mbledhë grupin parlamentar të PD-së, ditën e hënë, pas vendimit të Gjykatës së Apelit.

Mbledhja do të mbahet në orën 12:00 dhe në rend dite do të jetë situata politike dhe qëndrimi i grupit mbi zhvillimet e fundit në raport me zgjedhjet lokale të 14 majit.

Edhe Sali Berisha nga ana tjetër pritet të mbledhë grupin e tij parlamentar këtë fundjavë, teksa më herët mblodhi Kryesinë.

Ai ka theksuar se do të futet në zgjedhje dhe e cilësoi vendimin e gjykatës “një letër pa vlerë”.