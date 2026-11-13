Apeli liron nga arresti në shtëpi Klevin Metajn, të ndaluar gjatë protestave studentore kundër Ramës

Apeli liron nga arresti në shtëpi Klevin Metajn, të ndaluar gjatë protestave studentore kundër Ramës

Gjykata e Apelit ka ndryshuar masën e sigurisë për studentin Klevin Metaj, duke zëvendësuar arrestin në shtëpi me detyrimin për t’u paraqitur një herë në muaj pranë organit përkatës. Masa e mëparshme ishte vendosur nga Gjykata e Shkallës së Parë.

Metaj, djali i gazetares së News24 Brikena Metaj, u arrestua në ditët e para të protestës studentore në Tiranë kundër kryeministrit Edi Rama.

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Vendimin e bëri të ditur avokati Gentian Sejrani. Ai tha se, së bashku me kolegun Taulant Asllanaj, përfaqësoi Metajn në Gjykatën e Apelit pas ankimit të vendimit të Shkallës së Parë. Sipas Sejranit, Apeli vendosi sot masën e re të sigurisë.

 

 

Avokati njoftoi gjithashtu se është regjistruar një kallëzim penal ndaj efektivëve të Policisë së Shtetit për trajtimin që ai e cilëson degradues dhe çnjerëzor ndaj studentit. Çështja ndaj efektivëve do të vijojë përmes këtij kallëzimi.


Shtuar 13.11.2026 14:30

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