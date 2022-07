Anëtarësimi në BE, Berisha: Ka rënë mbështetja për Shqipërinë, pasojë janë nismat e Ramës

Ish-kryeministri, Sali Berisha me anë të një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook ka shpreh shqetësimin e tij në lidhje me mbështetjen e Shqipërisë në BE, ku kjo e fundit sipas një sondazhi ka pasur një ulje nga shtetet e tjera.

Berisha gjithashtu ka shkruar se rënia e mbështetjes për Shqipërinë, vjen si pasojv e nismave të ndërmara nga Edi Rama.

Postimi i Berishës:

Nje renie katastrofale!

Bie nga 35 ne 14% brenda pak muajve mbeshtetja e austriakeve per antaresimin e Shqiperise ne BE.

Miq,

Sipas nje sondazhi te fundit nga Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) ne muajin korrik, te botuar ne gazeten Die Presse per anetaresimin e Shqiperise ne BE, shifrat kane rene nga 35 per qind qe ishte ne prill në 14 per qind ne korrik.

Kjo renie katastrofale, me 1.5 here brenda disa muajve, e mbeshtetjes per anetaresimin e Shqiperise ne BE eshte shume e rende.

Ajo lidhet me nxirjen e imazhit te vendit nga Edi Rama me nismat e tij te fundit per legalizimin e droges dhe amnistine fiskale per parate e krimit. #sb/albeu.com