Analizë: Udhëtimi i Zelenskyt në Japoni është një rrezik që ia vlen të merret

Nga Laura Biker, BBC

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, është duke dominuar titujt e G7-ës edhe para se të mbërrijë në Japoni.

Ai ka vendosur të udhëtojë mijëra milje për në Hiroshima, një rrezik që ai beson se ia vlen ta marrësh.

“Gjëra shumë të rëndësishme do të vendosen atje,” tha Oleksiy Danilov, sekretar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës.

“Prania e presidentit tonë është absolutisht thelbësore për të mbrojtur interesat tona.”

Zelensky ka hedhur tashmë bazat për fjalimin e tij në G7. Në dhjetë ditët e fundit ai ka udhëtuar në Itali, Gjermani, Francë dhe Britani të Madhe.

Udhëheqësi ukrainas u ka thënë aleatëve të tij perëndimorë se ai dëshiron një “koalicion avionësh”.

Deri më tani, ai ka pasur një angazhim nga Mbretëria e Bashkuar se ata do të ndihmojnë në trajnimin e pilotëve, por ai dëshiron më shumë se kaq.

Idealisht, ai dëshiron avionë luftarakë.

Ai gjithashtu mund të dëshirojë të tërheqë mënjanë kryeministrin japonez Fumio Kishida, i cili planifikon të dyfishojë buxhetin e mbrojtjes së vendit të tij gjatë pesë viteve të ardhshme.

Japonia ka tërhequr një vijë të qartë për luftën në Ukrainë, duke u bashkuar me vendet e tjera të G7 për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Kishida vizitoi Ukrainën në mars dhe ka premtuar 5.5 miliardë dollarë shtesë (4.4 miliardë £) në mbështetje.

Zelensky do të shpresojë që një lutje e pasionuar personalisht në një qytet japonez që tashmë ka vuajtur tmerret e luftës do të ketë një ndikim, dhe do t’i shtyjë liderët botërorë të ofrojnë jo vetëm ndihmë, por më shumë armë për të ndihmuar në zmbrapsjen e trupave ruse dhe për t’i dhënë fund këtij konflikti të zgjatur./Albeu.com/