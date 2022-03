Analizë: Mizoria e Putinit mpreh dilemën historike të Biden

Analizë nga Stephen Collinson, CNN

Zgjedhjet dhe sfidat e Presidentit Joe Biden për Ukrainën ishin jashtëzakonisht të vështira. Ndërsa tmerri i luftës rritet, ata do të bëhen edhe më torturuese.

Që kur Rusia nisi sulmin e saj muajin e kaluar, Biden ka kërkuar të ndëshkojë dhe izolojë presidentin Vladimir Putin dhe të zbusë masakrën e civilëve duke i ofruar armë mbrojtëse qeverisë së Kievit. Por ai gjithashtu ka kalibruar veprimet e tij për të shmangur tërheqjen zvarrë në një konflikt të rrezikshëm të drejtpërdrejtë me Rusinë e armatosur me armë bërthamore, ndërsa përmirëson situatën e tij delikate politike në shtëpi.

Ndërsa Putin përshkallëzon sulmin e tij, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky bëhet më i dëshpëruar dhe numri i civilëve bëhet më i tmerrshëm çdo ditë, dhe akti balancues i Biden bëhet shumë më i vështirë.

Nxehtësia politike mbi Presidentin, pas një periudhe uniteti të pazakontë në Uashington, është gjithashtu gati të rritet. Ky do të jetë veçanërisht rasti nëse, siç duket gjithnjë e më shumë e mundshme, pjesa tjetër e botës detyrohet të shikojë një rrethim dhe bombardim çnjerëzor rus të Kievit.

Zelensky do të mbajë një fjalim virtual në Kongresin amerikan. Në fjalimin e tij të fundit para parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, Zelensky bëri thirrje për nihmë, dhe kështu pritet të jetë dhe ai në kongres, nxitës dhe frymëzues për ligjivënësit.

Nëse presidenti ukrainas përfshin lutjet e fundit për avionë luftarakë dhe një zonë ndalim-fluturimi mbi vendin e tij, të cilat Biden i hodhi me arsyetimin se mund të shkaktonin luftë me Moskën, ai do të krijojë presion ekstrem të brendshëm ndaj Presidentit.

Problemi i Bidenit është se pas shpalosjes së një lufte ekonomike të plotë ndaj Rusisë me sanksione jashtëzakonisht të ashpra, tani ka kufizime në hapat që ai mund të ndërmarrë për të rritur ndjeshëm presionin ndaj Putinit pa rrezikuar një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak ose kibernetik. Disa nga kritikët e Presidentit në Kongres dhe në pjesë të institucioneve të politikës së jashtme, duke përfshirë partinë e tij, argumentojnë se ai ka qenë shumë i kujdesshëm./albeu.com