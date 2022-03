Analiza e ‘The Times’/ Si do të përfundojë lufta në Ukrainë? Pesë skenarë të mundshëm

Nga Larisa Brown

Supozime të gabuara, planifikim i dobët, taktika të këqija dhe gjykimi i gabuar i rezistencës ukrainase kanë bërë që lufta e Presidentit Putin nuk ka shkuar aq mirë sa ai do të donte.

Komandantët e lartë janë vrarë, pajisjet me vlerë miliarda paund janë shkatërruar dhe forcat ajrore ruse ende nuk kanë kontroll mbi qiejt. Pasi ka angazhuar të gjitha trupat që ka vendosur në kufirin e Ukrainës, përforcime po vijnë nga lindja e largët e Rusisë. Moskës madje i është dashur t’i drejtohet Sirisë për të rekrutuar luftëtarë të huaj për luftime.

Këtu janë disa nga skenarët që mund të ndodhin në vijim.

Zgjidhja e negociuar

Megjithëse bisedimet diplomatike kanë ngecur deri më tani, secila palë mund të detyrohet të arrijë në një lloj marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftimeve. James Rogers, drejtor i kërkimit në Këshillin për Gjeostrategjinë, një institut britanik i mendimit, beson se një zgjidhje e negociuar është mjaft e mundshme, megjithëse mund të jetë vetëm e përkohshme.

“Ukrainasit (të ndihmuar nga armët perëndimore) mund të jenë në gjendje të bëjnë rezistencë të mëtejshme për javë, muaj apo edhe vite,” tha ai. “Kremlini mund të kërkojë të largohet, të kapë atë që ka siguruar dhe të largohet.”

Një veprim i tillë do të kërkonte një ushtri të demoralizuar ukrainase që nuk sheh asnjë mënyrë për të qenë në gjendje të detyrojë Rusinë të tërhiqet. Rogers tha se në këtë pikë mund të ketë një zgjidhje të mbështetur ndërkombëtarisht, që përfshin njohjen e Krimesë së aneksuar, si territor rus. Më pas mund të përfshijë paqeruajtësit e OKB-së të dislokuar në “Republikat Popullore” të Donetsk dhe Luhansk në lindje, dhe të gjitha trupat ruse të tërhiqen nga pjesa e mbetur e territorit ukrainas.

“Çdo kombinim është i mundur,” tha Rogers. Çfarë do të ndodhë më pas varet nga Putini dhe objektivat e tij, shtoi ai. Mund të jetë vetëm një pushim i përkohshëm për Ukrainën, duke çuar në një ofensivë tjetër në të ardhmen.

Fitore për Ukrainën

Krerët ushtarakë perëndimorë janë të vendosur t’i dorëzojnë Ukrainës sa më shumë armë, me besimin se rusëve u shkaktohen disa ditë dhimbje për çdo ditë që forcat e armatosura ukrainase mund t’i mbajnë ata prapa.

Kjo për shkak se Ukraina ishte e pajisur keq për një fushatë të qëndrueshme ushtarake, me disa trupa që thuhet se kishin marrë vetëm tre ditë racione.

“Sa më e ngadaltë të jetë kjo për Rusinë, aq më mirë për Ukrainën,” tha Robert Clark, bashkëpunëtor i mbrojtjes në grupin e ekspertëve Civitas. “Trupat ruse së shpejti do të kërkojnë rotacion pasi kanë jetuar në automjete për muaj të tërë. Kjo do të sjellë tendosje të mëtejshme në zinxhirin e tyre kaotik logjistik dhe do të shkaktojë vonesa të mëtejshme dhe humbje të vrullit, duke i dhënë përsëri Ukrainës më shumë kohë për të forcuar mbrojtjen.”

Clark beson se Ukraina mund të vazhdojë ta varfërojë në javët në vijim, si për sa i përket fuqisë punëtore ashtu edhe burimeve. “Ata nuk mund të vazhdojnë me këtë shkallë humbjeje,” tha ai. Clark parashikoi se rusët mund të mbanin nivelin aktual të luftimeve vetëm për katër deri në gjashtë javë të tjera.

Pas kësaj mund të shihet degradim i mëtejshëm i ushtrisë dhe paaftësia për të kapur Kievin. “Nëse ata (Ukraina) vazhdojnë të bëjnë atë që po bëjnë, gjë që ngadalë po ul avancimin rus, mund të ketë një formë ngërçi”, tha ai. “Nëse ata mund ta mbajnë Kievin larg duarve ruse, kjo është po aq e mirë sa një fitore”. Disa analistë besojnë se është e mundur, në rrethana të tilla, që Putini mund të rrëzohet nga lojtarët kryesorë në Kremlin.

Humbje për Ukrainën

Zyrtarët perëndimorë besojnë se objektivi kryesor i Putinit është të marrë Kievin dhe të rrëzojë qeverinë e Presidentit Zelensky. Megjithëse Rusia është përballur me shumë probleme dhe nuk ka siguruar objektivat e saj fillestare, pesha e fuqisë ruse bie mbi Ukrainën.

Putin ka përdorur ende vetëm një pjesë të fuqisë ajrore në dispozicion të tij dhe nëse më shumë avionë fluturojnë në qytetet kyçe mund të rrafshohen me tokë. Rusët mund ta mbytin ngadalë Kievin, duke e ndërprerë atë nga furnizimet me ushqim dhe karburant dhe duke e detyruar Zelenskyn të dorëzohet – ose të përballet me mundësinë e bombave dhe raketave që të bien mbi kryeqytetin, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz të tij. Para se të arrijë në atë fazë, presidenti ukrainas mund të vritet nga mercenarët. Nëse kjo ndodh, forcat ukrainase mund të humbasin vrullin dhe trupat ruse mund të lëvizin në të gjithë vendin.

Cormac Smith, një ish-zyrtar britanik, i cili këshilloi qeverinë ukrainase për dy vjet, tha se sa më shumë Perëndimi të “goditej”, aq më shumë ka të ngjarë që Ukraina përfundimisht të mposhtet ushtarakisht. Ai tha se vendimi i Perëndimit për të përjashtuar një zonë ndalim-fluturimi dhe dështimi i tij për të ofruar armë mjaftueshëm shpejt e kishte trimëruar Putinin. Ai tha: “Ne duhet të hedhim një vijë të kuqe dhe ajo duhet të jetë shumë përpara sulmit bërthamor”.

Putin merr më shumë territor

Një Putin i guximshëm mund të vendosë të përpiqet të marrë më shumë territor – diçka për të cilën NATO po përgatitet duke forcuar mbrojtjen në krahun e saj lindor. Ai mund, për shembull, të sulmojë vendet fqinje me Ukrainën, duke i fajësuar për transportin e armëve. Më herët gjatë javës, një burim ushtarak britanik tha se gjatë kohës së luftës, një bazë e furnizimit të armikut mund të konsiderohet si një objektiv legjitim.

Mbretëria e Bashkuar ka qenë “e shqetësuar dëshpërimisht” për armët që hyjnë dhe dalin, nga frika se fushat ajrore në vendet e NATO-s që përdoren për t’i furnizuar ato mund të sulmohen. Duke e përdorur atë si pretekst për luftë, Putini mund të lëvizë forcat përtej kufirit në Poloni, Moldavi ose të përpiqet të marrë shtetet baltike. NATO do të luftonte, por deri atëherë do të kishte një luftë më të gjerë në Evropë në të cilën gjithçka mund të ndodhte. Perëndimi do të duhet të balancojë mbrojtjen e anëtarëve të NATO-s me shmangien e përshkallëzimit në të gjithë kontinentin.

Konflikti bërthamor

Ben Ëallace, sekretari i mbrojtjes, beson se Perëndimi nuk do të duhet të luftojë Putinin, sepse pas pushtimit të Ukrainës, forcat ruse do të “shteren”. Në atë pikë, disa analistë besojnë se Perëndimi nuk mund të supozojë se “racionaliteti” i Putinit do të përjashtojë luftën bërthamore. Një njeri i dëshpëruar, i poshtëruar me forcat e tij të varfëra, mund të mendonte se nuk kishte asgjë për të humbur duke lëshuar një armë taktike bërthamore me rreze më të shkurtër veprimi në një shtet aty pranë. Gjenerali Sir Richard Barrons, ish-komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta, thotë se një luftë bërthamore është një “perspektivë e largët duke pasur parasysh se rezultati është shkatërrim i ndërsjellë i Rusisë dhe Perëndimit”.

Ai tha, megjithatë, se kur kemi të bëjmë me dy pikëpamje thelbësisht të papajtueshme të botës dhe perspektivën e dështimit të Putinit në Ukrainë, “mund të shohësh se ajo që për shumicën e njerëzve u duket e paimagjinueshme bëhet disi një opsion”.

Putini do të dyfishohet më shumë seç dëshiron Perëndimi dhe të dy palët mund të përfundojnë në një shkallë përshkallëzimi në të cilën Putin vendos të japë dritën jeshile për një sulm bërthamor./ BW