Analiza e re sfidon teorinë se depresioni dhe ankthi rrisin rrezikun e kancerit

Një analizë e studimeve të shumta të publikuara në revistën Cancer të Shoqatës Amerikane të Kancerit sfidon besimin se depresioni dhe ankthi rrisin rrezikun e kancerit.

Disa studime kanë sugjeruar një korrelacion midis depresionit, ankthit dhe kancerit, ndërsa të tjerët kanë gjetur asnjë lidhje ose të papërfillshme.

Hulumtimi aktual ka analizuar studime që përfshijnë më shumë se 300,000 të rritur nga Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia dhe Kanadaja. Kjo analizë nuk gjeti asnjë lidhje midis depresionit ose ankthit dhe kancerit në përgjithësi dhe kancereve individuale të gjirit, prostatës, zorrës së trashë dhe alkoolit gjatë deri në 26 vjet ndjekje.

Prania e depresionit ose ankthit u shoqërua me një rrezik 6% më të lartë të kancerit të mushkërive dhe kancereve të tjera të lidhura me pirjen e duhanit, por ky rrezik u reduktua ndjeshëm pas përshtatjes për faktorë të tjerë rreziku të lidhur me kancerin, si duhani, përdorimi i alkoolit dhe indeksi i masës trupore.. Prandaj, analiza mbështet rëndësinë e trajtimit të pirjes së duhanit dhe sjelljeve të tjera jo të shëndetshme, duke përfshirë ato që mund të zhvillohen si rezultat i stresit ose depresionit.