ANALIZA/ A është i pamundur kthimi i Rusisë në skenën botërore apo fuqia e saj strategjike është më e fortë se Perëndimi?

Lufta në Ukrainë e ka kthyer presidentin rus Vladimir Putin në një pabesë – të paktën në Perëndim.

Shtetet e Bashkuara po përpiqen të heqin Moskën nga blloku i kombeve të Grupit të 20 (G20) dhe vazhdojnë të penalizojnë Rusinë me sanksione së bashku me partnerët e saj evropianë, të cilët në të njëjtën kohë po nxitojnë të largohen nga nafta ruse.

Ka gjithashtu thirrje të zhurmshme dhe në rritje për të gjykuar Putinin në gjykatat ndërkombëtare për krime lufte .

Por në të njëjtën kohë, Rusia mbetet një anëtare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke e bërë atë një fuqi vetoje dhe thelbësore për çështjet e ardhshme të votimit, ndërsa vendet e fuqishme në skenën globale, si Kina dhe India , nuk kanë lëvizur nga ana e Putinit.

Duke pasur parasysh mizoritë që Putini akuzohet se ka kryer, duket pothuajse e paimagjinueshme që ai të mund ta gjejë veten përsëri në një gjendje të mirë në Perëndim. Megjithatë, historia mëson se më shpesh, udhëheqësit që nisin luftërat nuk lihen gjithmonë mënjanë.

“Sigurisht që ka pasur liderë që kanë nisur luftëra të paligjshme agresive me viktima të larta civile, por megjithatë janë pranuar në disa qarqe ndërkombëtarisht, si presidenti [SHBA] George ë Bush dhe kryeministri izraelit Ariel Sharon,” Stephen Zunes, profesor i politikës dhe studime ndërkombëtare në Universitetin e San Franciskos, tha për Al Jazeera.

“Megjithatë, duke qenë se asnjë vend i madh nuk e mbështet agresionin e Rusisë, është e vështirë të imagjinohet se Putini nuk do të vazhdojë të jetë i izoluar në komunitetin ndërkombëtar.”

Duke shpjeguar pse Rusia ishte në rrezik të veçantë të izolimit afatgjatë, ai tha: “Niveli i shkatërrimit fizik dhe viktimave deri më tani gjatë një periudhe relativisht të shkurtër është ndoshta më i keqi në dekadat e fundit, gjë që, e kombinuar me qëllimet irredentiste të pushtimit, bën Lufta e Rusisë kundër Ukrainës është veçanërisht e dënueshme në sytë e komunitetit ndërkombëtar.

“Përveç kësaj, duke qenë se Ukraina është një vend i zhvilluar me aftësi të avancuara komunikimi, imazhet e shkatërrimit po transmetohen ndërkombëtarisht në një shkallë të paprecedentë.”

Por mbi të gjitha, arsyeja kryesore që Rusia ka tërhequr një dënim kaq të ashpër është sepse ukrainasit janë kryesisht të krishterë të bardhë që jetojnë në një shoqëri të avancuar demokratike, tha Zunes, duke shtuar se ndjeshmëria perëndimore është më e lartë tani sesa ka qenë për palestinezët dhe irakianët dhe viktimat e tjera të kohëve të fundit. të konfliktit.

Ukraina mund të jetë pika e fundit për fuqitë globale, por para pushtimit kishte aludime se Putini po “tërhiqej gradualisht” nga bashkëpunimi ndërkombëtar, sipas Erdi Ozturk, profesor i asociuar në politikë dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin Metropolitan të Londrës.

“Ai tani po i drejtohet një dallimi të ri midis qytetërimeve duke sintetizuar nacionalizmin me vizionet nostalgjike të historisë, kujtesës dhe fesë.

“Padyshim që ka krijuar një efekt tronditës me fuqitë perëndimore dhe duket se është shumë e vështirë për Putinin të bëhet një lider ‘i respektueshëm’ në sytë e një publiku ndërkombëtar.”

Megjithatë, të tjerë besojnë se bashkëpunimi i ardhshëm me Rusinë është i mundur, nëse jo i nevojshëm.

Graeme Gill, profesor emeritus në Universitetin e Sidneit dhe president i Këshillit Ndërkombëtar për Studimet e Evropës Qendrore dhe Lindore, i tha Al Jazeera: “Në një fazë, Perëndimit do t’i duhet të kalojë nga ndëshkimi i Rusisë në punën me Rusinë. Fatkeqësisht, kur kjo të ndodhë do të përcaktohet po aq nga konsideratat e brendshme.

“Përveç kësaj, do të ketë dallime brenda Perëndimit se kur duhet të ndodhin lëvizje të tilla dhe cilat duhet të jenë ato, me BE-në ndoshta të ndarë për këtë.”

Gill argumentoi se lufta në Ukrainë nuk ishte ndryshe nga pushtimi i Irakut i vitit 2003 nga SHBA, bombardimi i Libisë i NATO-s në 2011, bombardimi i Serbisë nga aleanca në vitin 1999 ose lufta aktuale e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen.

“Ekziston një standard i qartë i dyfishtë që funksionon dhe kjo nuk mund të fshihet nga e gjithë retorika rreth ligjit ndërkombëtar dhe krimeve ruse,” tha ai. “Gjëra të tmerrshme po bëhen në Ukrainë dhe gjëra të ngjashme janë bërë gjetkë, por trajtimi ndërkombëtar është i ndryshëm. Ndoshta kjo është një arsye pse dënimi me zë të lartë i Rusisë në Perëndim nuk ka jehonë përgjithësisht në pjesën më të madhe të botës, e cila ka qenë e kënaqur të dënojë Rusinë në OKB, por nuk ka bërë një përpjekje të madhe PR për këtë.”

Duke parë përpara, ndërsa kritikat rriten, thuhet se edhe në Kremlin, ka spekulime në rritje për të ardhmen e Putinit.

Por ndërsa disidentët rusë vazhdojnë të theksojnë se presidenti dhe Rusia nuk janë sinonime dhe shpresojnë për një të ardhme pas Putinit, “Putini do të bëjë gjithçka për të qëndruar në pushtet dhe për ta larguar atë nga detyra – qoftë me ushtrinë, shërbimet e inteligjencës apo oligarkët. – Nuk do të jetë aq e lehtë”, tha Erdi.

Ai shtoi se Rusia është një “fuqi e madhe” dhe ka nivele të ndryshme partneriteti me Kinën dhe Evropën.

“Do të jetë e vështirë të shkëputet plotësisht Rusia nga skena ndërkombëtare, veçanërisht për vetëm një njeri, pikërisht Putinin”.