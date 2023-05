Analistja amerikane: Vuçiç në hapat e Putinit, po mashtron Perëndimin

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, dha dhe dorëheqjen nga udhëheqja e partisë në pushtet, Partisë Përparimtare Serbe (SNS).

Vuçiq më herët kishte njoftuar se do të largohej nga drejtimi i partisë. Ai po ashtu njoftoi se duke nisur nga 28 maji do të nisë formimin e një lëvizjeje të re.

Analistja amerikane, Ivana Stradner ka komentuar lëvizjet e Vuçicit.

Nëpërmjet një postimi në Twitter ajo thotë se së fundmi presidenti serb, Aleksander Vuçiç po ndjek plotësisht hapat e homologut të tij rus, Vladimir Putin, në karrierën e tij të hershme politike, kur Perëndimi besonte me naivitet se Putini mund të ishte properëndimor.

Vucic is totally following Putin’s steps in his early political career when the West naively believed that Putin could be pro-Western…

Next thing for Vucic? He needs to clean his reputation in the West and he will establish a new fake “pro-Western” movement. He has been… pic.twitter.com/abVZaanuvF

