Amnistia fiskale, Daily Mail: Shqipëra do të bëhet një “parajsë e pastrimit të parave” për bosët e drogës

Teksa Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se amnistia fiskale do të bëhet me çdo kusht, Daily Mail i ka kushtuar një artikull nismës së qeverisë.

Daily Mail shkruan se Shqipëria do të bëhet një ‘parajsë e pastrimit të parave’ për bosët e drogës me bazë në Mbretërinë e Bashkuar nëse amnistia do të miratohet.

Ndërkohë më tej thuhet se “baronët” e drogës që operonin në Britani kanë pastruar shuma të mëdha në vila luksoze, banesa, toka bujqësore, palestra, dhe bare.

Shkrimi:

Shqipëria do të bëhet një ‘parajsë e pastrimit të parave’ për bosët e drogës me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, sipas ligjeve që u mundësojnë atyre të fshehin qindra miliona para kriminale në perandoritë e pronave.

Qeveria e vendit po prezanton një ‘amnisti fiskale dhe kriminale’, duke i lejuar këdo që të deklarojë pasuri deri në dy milionë euro pa pasur nevojë të zbulojë origjinën e parave të gatshme.

Ajo vjen pasi një hetim i Daily Mail zbuloi se baronët e drogës që operonin në Britani kanë pastruar shuma të mëdha në vila luksoze, banesa, toka bujqësore, palestra, bare dhe madje edhe një pikë karburanti në Shqipëri.

Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) – FBI e Britanisë – ka paralajmëruar se sasia e parave kriminale që largohen nga Britania e Madhe është rritur ‘eksponencialisht’ gjatë katër apo pesë viteve të fundit, e nxitur nga bandat shqiptare të drogës që dërgojnë para në shtëpi.

Më shumë se 13,000 shqiptarë kanë arritur në Britani përtej Kanalit që nga fillimi i vitit – një në tre nga të gjitha mbërritjet me varka të vogla.

Një anëtari shqiptar i një bande kokaine që pastronte 10 milionë paund cash, së fundmi i është konfiskuar një vilë, tre apartamente, dy garazhe dhe 20 hektarë tokë në vendlindje. Paratë e pista besohet se kanë nxitur një bum ndërtimesh në Shqipëri, me vlerën e lejeve të ndërtimit të pronave në kryeqytetin Tiranë, duke u rritur nga 112 milionë paund në tremujorin e parë të 2021 në 206 milionë paund në të njëjtën periudhë të këtij viti.

Bandat e krimit të organizuar dyshohen se kanë përdorur një sërë metodash për të transportuar paratë kriminale përtej kufijve, duke përfshirë përdorimin e agjencive të udhëtimit si fronte për trafikun e parave, fshehjen e dhjetëra mijëra paundeve në pjesën e pasme të televizorëve ose mbushjen e kartëmonedhave në rrotat e kamionëve.

Baroni i drogës Fatos Hamzaraj, i cili drejtonte një bandë kokaine prej 6 milionë funtesh në Britaninë e Madhe, u burgos për 12 vjet në vitin 2012 pasi Gjykata e Bristol Croën dëgjoi grupin e tij të krimit të organizuar që kontrabandonte drogë në MB të fshehur në makina të përshtatura posaçërisht për atë që policia e përshkroi si “të mëdha”.