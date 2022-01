Ambulanca u vonua 30 minuta për të shkuar në vendngjarje? Reagon kreu i Urgjencës

Ditën e djeshme, pas vrasjes së Erion Çelës dhe plagosjes së 4 personave në rrugën “Don Bosko” në Tiranë, ka mbërritur me vonesë.

Në lidhje me këtë vonesë të ambulancës, ka reaguar kreu i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj.

KOMUNIKATË PËR MEDIAT:

SI U BËNË 3 MINUTAT E URGJENCËS MJEKSORE, NË 30 MINUTA TË JOQ-SË DHE SYRI.NET!!

Ditën e djeshme datë 04.01.2022 në zonën Don Bosko fatkeqësisht ndodhi një atentat me pasoja humbjen e jetës së një personi dhe plagosjen e tre të tjerëve. Ngushëllime familjes dhe uroj shërim të shpejtë të dëmtuarve.

Pranë Njësisë së Koordinimit sapo mbërriti telefonata nga policia është nisur drejt ngjarjes autoambulanca e parë ku mjeku ka konstatuar se njëri nga personat ishte pa shenja jete. Duke qenë se nuk kishte më urgjencë mjerksore është detyrë e policisë së shtetit të verifikojë provat dhe më vonë të urdhëroj largimin nga vendi i ngjarjes së trupit të viktimës.

Kronologjia e ngjarjes vijon si më poshtë. Ambulanca e parë: Ora 16.13 ka mbërritur telefonata nga policia e shtetit. Ora 16.14 është kaluar telefonata ekipit të terrenit. Ora 16.16 ekipi është në vendngjarje dhe mer një pacient të dëmtuar me kod të kuq dhe e shoqëron në spitalin e traumës. Mbërritja në spital në orën 16.19.

Ekipi i ambulancës së parë njofton se duhen dy ambulanca të tjera dhe për këtë arsye nisen dy ekipe të tjera. Ora 16.22 nisja e tyre. Ora 16.26 mbërritja në vendngjarje. Ora 16.30 mbërritja në spital e pacientit të dytë. Ndërkohë njoftojnë se një pacient është transportuar nga një ambulanc e një spitali privat. QKUM nuk ka dijeni kush e ka njoftuar dhe çfarë oraresh ka kjo ambulanc.

JOQ nuk është hera e parë që shpif dhe mashtron për urgjencën, akuzon vetëm për të patur klikime, pa asnjë të vërtetë mbi ngjarjen duke mashtruar opinionin publik dhe duke irrituar pa të drejtë qytetarët. Përdorimi i fotografive të mija nuk është hera e parë që i vendosin në faqen e tyre pa asnjë autorizim dhe pa asnjë etikë profesionale apo njerëzore! Kërkohet dëmtimi i një shërbimi jetik për qytetarët dhe denigrim të personit tim. Kuptohet që këto artikuj nuk kanë as emër as mbiemër gazetari, por sigurisht që është një i tillë!

Po ashtu Syri.net shkruan:

“Skandal/ Atentati mafioz 500 metra larg nga ‘Trauma’, ambulanca shkoi 30 minuta me vonesë”

Konkluzion:

Nga thirrja e parë në orën 16.13 deri në mbërritjen në vendngjarje kanë kaluar vetëm tre minuta. Përgjigja e ekipeve ka qenë sa e shpejtë edhe efikase me një standart bashkëkohor.

Bashkëngjitur është dokumentimi i këtij misioni!

Të pa-nderuar pseudogazetarë të JOQ dhe Syri.net, ju mund të bëni fushata denigruese dhe mashtruese sa të doni, ndoshta është në ADN tuaj, por qytetarët shqipëtarë e kanë parë këto dy vite shërbimin e urgjencës mjeksore, sa shpejt mbërrin në vendngjarje. E kanë parë çfarë peshe ka mbajtur dhe mbanë mbi shpatulla.

Merruni me problemet e vërteta të shoqërisë së sëmurë shqipëtare ku persona të ndryshëm qarkullojnë me armë, ku humbet jetën një i pafajshëm që ndodhet rastësisht në një kafene ose restorant, kur kalimatari gjendet rastësisht në trotuar dhe plagoset ose humb jetën. I lini gënjeshtrat dhe sondazhet e shpifura, se nuk është problem dorëheqja ime. I lini tërmetet e rreme duke terrorizuar qytetarët! I lini këto sepse ju, familja juaj, miqtë tuaj mund të kenë të njëjtin problem, të bien nga shkallët për tërmetin e rremë ose të gjenden rastësisht në barin, restorantin apo trotuarin e gabuar në momentin e gabuar! Urgjenca Mjeksore gjendet gjithmonë në një pozicion:

NË SHËRBIM TË QYTETARËVE!

Dr.Skender Brataj