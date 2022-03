Ambasadori i Pekinit në Kiev: Kina nuk do ta sulmojë kurrë Ukrainën

Kina nuk do ta sulmojë kurrë Ukrainën, u tha zyrtarëve të hënën diplomati i saj i lartë brenda vendit, sipas një njoftimi për shtyp nga qeveria rajonale e Lviv.

“Kina nuk do ta sulmojë kurrë Ukrainën. Ne do të ndihmojmë, veçanërisht ekonomikisht…Në këtë situatë, që keni tani, ne do të veprojmë me përgjegjësi,” i tha ambasadori i Kinës në Ukrainë, Fan Xianrong, Maksym Kozytsky, kreut të administratës ushtarake rajonale në Lviv gjatë një takim.

“Kina është një vend mik për popullin ukrainas. Si ambasador, mund të them me përgjegjësi se Kina do të jetë gjithmonë një forcë e mirë për Ukrainën si ekonomikisht ashtu edhe politikisht.”

Fan tha se ambasada kineze ishte zhvendosur nga Kievi në Lviv dhe do të qëndronte atje për momentin, sipas Kozytsky.

Të martën, ambasadori i Kinës në SHBA, Qin Gang botoi një shkrim në Ëashington Post duke përsëritur se Pekini dëshironte të shihte një fund të konfliktit në Ukrainë dhe duke hedhur poshtë “thashethemet” se “Kina dinte, pranoi ose mbështeti në heshtje” lufte.

Komentet e tij pasuan pretendimet e zyrtarëve të inteligjencës amerikane se Rusia i kishte kërkuar Kinës mbështetje ushtarake në Ukrainë, diçka që Pekini dhe Moska e kanë mohuar./albeu.com