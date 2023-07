Ambasadori i BE: Maqedonia e Veriut nuk do të ketë marrëveshje të re me Bullgarinë, mbetet kjo që është

Ambasadori i BE-së në Maqedoninë e Veriut, David Geer, shpreson se do të merren parasysh mesazhet e diplomatëve që kanë vizituar së fundmi vendin, dhe vendimi i politikanëve do të jetë sovran, me vetëdije të qartë se cili është interesi kombëtar.

“Ne besojmë se vendi i këtij vendi është në BE, jo sepse jemi të mirë, por sepse mendojmë se kemi një interes të përbashkët dhe se kjo është e ardhmja më e mirë për vendin. Ju keni filluar negociatat, keni pasur shqyrtim dhe mund të kaloni në hapin tjetër, kështu që tani nuk është çështja nëse vendi do të ecë përpara me miratimin e amendamenteve kushtetuese. Por do të them sërish, është një vendim sovran”, theksoi euroambasadori Gir për gazetën “Sloboden Peçat”.

Ai ka folur edhe për qëndrimin e VMRO DPMNE-së ndaj kësaj çështjeje të hapur, duke theksuar se zyrtarët evropianë patën rastin të bisedojnë me kryesinë e partisë dhe të ndajnë pse janë kaq të rëndësishme ndryshimet kushtetuese.

“Pse është e rëndësishme të veprohet tani në vend që të presim për të ardhmen, sepse nuk do të ketë marrëveshje më të mirë, nuk do të ketë oferta të reja, nuk do të shohim një marrëveshje të re me Bullgarinë, që do të thotë kjo është ajo që është në tryezë tani, dhe është një kompromis. Ju e dini që kompromisi nuk kënaq askënd plotësisht, por gjithsesi jep një mundësi, dera është e hapur. Takimet ishin shumë të hapura, madje mjaft emocionale dhe kjo është një gjë e mirë, sepse ndani pikëpamje, pikëpamje të ndryshme. Në fund i takon deputetëve të marrin përgjegjësinë e tyre dhe të vendosin”, deklaroi Gir./ina