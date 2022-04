Ambasada amerikane në Shkup: Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria i plotësuan kushtet për fillimin sa më të shpejtë të negociatave

Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria i plotësuan kushtet për fillimin e negociatave, të dy vendet punojnë me mund për implementimin e reformave të nevojshme dhe prandaj meritojnë të mbajnë konferenca ndërqeveritare sa më shpejtë me BE-në, deklaruan për MIA-n sot nga Ambasada e SHBA-së në Shkup.

Deklarata ishte dhënë në pyetjen e MIA-s, si reagon SHBA në procedurën e qeverisë bullgare me hapjen e qendrës kulturore në Manastir me emrin “Vasko Mihajllov” person i diskutueshëm në vend para se gjithash sepse ka bashkëpunuar me Gjermaninë naziste nga koha e Luftës së Dytë Botërore.

Në lidhje me këtë SHBA bëri thirrje në zgjidhje të shpejtë të kontestit bilateral ndërmjet dy vendeve.

“Vazhdojmë me thirrjen për Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut ta zgjidhin këtë kontest bilateral”, thuhet në përgjigjen e Ambasadës.

Në pyetjen se çka e bën Uashingtonin zyrtar për të bindur Sofjen që të heqë bllokadën për integrimin e vendit në BE, nga Ambasada thanë se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria i plotësojnë kushtet për fillimin e negociatave. Edhe nga Departamenti i shtetit dje thanë se SHBA jep mbështetje të fuqishme për inkuadrim të Maqedonisë së Veriut në BE.