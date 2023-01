Alibeaj e përjashtoi nga Grupi Parlamentar, reagon Shehu: Karikaturë, i ka bërë dëm gjeli i Vitit të Ri

Pasi Enkelejd Alibeaj e përjashtoi nga grupi parlamentar, deputetii Tritan Shehu ka reaguar përmes një postimi në Facebook.

Me ironi ai shkruan se gjendja e Alibeajt ësnhtë rënduar shumë, dhe sipas tij mund t’i ketë bërë dëm gjeli i Vitit të ri.

Ndër të tjera ai e cilëson Alibeajn, karikaturë.

Reagimi i Tritan Shehut:

Te shpetojme Alibejan!

Ai eshte renduar shume, ne menyre galopante!

Ndoshta i ka bere keq edhe Viti i Ri, gjeli, a dicka tjeter…

Deliret e tij mendore, perceptimet e tij te deformuara per realitetin, po e cojne shume larg ne “semundjen” e tij.

Ndoshta i duket vetja si Kim Jong-Un a dikush tjeter i ngjashem.

Apo si gjeli mbi kotec, qe tremb pulat pereth….

Kjo e fundit me duket me reale, me e vertete!

Por pavaresisht nga “figura” qe imagjinon per vehten e tij, ai ka perceptime te deformuara, iluzione, delire.

Qe e cojne pastaj ne kete shkalle keqesimi te “shendetit mendor”!

Eshte renduar fort i shkreti kohet e fundit, duke tejkaluar ne thellesi e ritem shume edhe nga parashikimet qe kisha per ecurine e tij shendetesore!

Deri sa arrin te firmose te tilla pacavurre….si simptom e “semundjes” se rende te tij!

Dhe kete e ben atehere kur te gjithe po punojne, perpiqen per tejkalimin e ndarjeve.

Ndarje te cilat ai vete i ka “zyrtarizuar” me ate cope leter, qe firmosi per here te pare si “kryetar” i grupit, i caktuar nga….

Sidoqofte nje keshille per koleget e tjere opozitare:

Megjithate mos e denigroni ate, mos e agresoni se semundja keshtu vetem rendohet, por:

1-Cojeni me “butesi” aty ku mjekohen keta te “semure”.

2-Vetem me kujdes, mos i qendroni shume afer, se ndoshta keto “semundje” mund te jene edhe ngjtese ne disa raste.

Sa per te tjerat vetem mund te qeshes me nje karrikature te tille!/albeu.com