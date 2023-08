Aleat me Rusinë, por i jep dorën Zelensky-t, Vuçiç: Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës

Në kuadrin e takimit të nivelit të lartë të Ballkanit, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u takua në Athinë edhe me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç, nga i cili mori mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës. Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, dhe Beogradi nga ana e tij nuk njeh aneksimin nga Rusia të pjesëve të territorit ukrainas.

President serb u shpreh në Instagram se pati një bisedë “të mirë dhe të hapur” me presidentin ukrainas në kuadrin e takimit të Ballkanit dhe se diskutuan për çështje të lidhura me integritetin territorial të të dyja vendeve.

“U shpreha se kur bëhet fjalë për çështjen e integritetit territorial, Serbia, në dallim nga të tjerë, është e sinqertë dhe mbështet integritetin territorial të Ukrainës. Ishte një bisedë e sinqertë dhe miqësore që shpresoj se do të krijojë bashkëpunimin me një vend që nuk i ka bërë dëm ndonjëherë Serbisë. Mendoj se nuk do të ketë ndonjë ndryshim në pozicionin e Ukrainës, për sa i përket integritetit territorial të Serbisë”, tha zoti Vucic.