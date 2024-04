Akuzat për Olsi Ramën/ Balla-Bardhit: Bëj kallëzim, jo njoftim, kush po ju paguan?

Ministri i Brendshëm Taulant Balla, në fjalën e tij në Kuvend i është përgjigjur akuzave të Gazment Bardhi, lidhur me çështjen e Xibrakës.

Ministri Balla drejtuar Bardhit, theksoi se në këtë çështje janë të përfshirë deputetë të PD dhe se nëse do të sqarohet duhet të shkojë të pyesë ish-kryeministrin Sali Berisha.

“Është një çështje që e kemi stër-debatuar me njëri-tjetrin nga janari i 2015. Më 13 janar 2015 Policia e Shtetit në bashkëveprim me Prokurorinë Krimeve të rënda organizoi një operacion në Xibrakë, ku u zbulua edhe laboratori i përpunimit dhe prodhimit të kokainë. Atë ditë pasdite në PD në godinën e re prej dy vitesh, njëri prej folësve në atë kohë u thirr me urgjencë me urdhër të pronarit të dilte në Konferencë dhe të deklaronte se fabrika ishte e Taulant Ballës.

Një nga shumica nga partia e Edi Ramës duhet ta fajësojmë, dhe pas këtij diskutimi del PD akuzon Edi Ramën, Taulan Ballën, Olsi Ramën dhe këdo që doli para. Ata e dinë fare mirë kush është ia brumi flokshkurtër 45-vjeçar, shko pyet Saliun. Shko poshtë ballkonit dhe thuaj “Sali kush është ai?”. E di Saliu sepse është i lidhur me të partisë tënde. T’i ke një problem të madh bën zhurmuesin, respekto njëherë të mbaroj fjalën. Tani pas 9 vitesh u kthyet tek kjo fabul. Kush po ju paguan ju ta riktheni këtë çështje?

Ju e dini që nuk është Olsi Rama. Tani si ministër i Brendshëm më takon të hetoj se si ka mundësi që politika e këtij krahu të vazhdojë të vijë këtu të hetojë për gjëra që janë të qarta. Meqenëse keni besim, përse nuk keni besim që edhe këtë çështje ta hetojë SPAK. Kur flet kryetari i Grupit Parlamentar duhet t’i qëndrojë fjalës, po bën kallëzim dhe jo informim. Për kallëzim të rremë shkon në kokërr të burgut. Shko sot pasdite në orën 6 dhe thuaji,- “Sali kush është ai”, përfundoi Balla.

Ndërkohë kreu i grupit parlamentar të PD Gazment Bardhi u shpreh: “Dosja për laboratorin e Xibrakës fle prej disa vitesh në Prokurori. Makina është me targa AA653DM. E thotë TIMS-i që makinën me këtë targë e ka përdorur Olsi Rama. Provohet ekzaktësisht se Olsi Rama gjatë kohës që ngrihej laboratori i Xibrakës ka përdorur këtë automjet. Do të doja të vinte këtu dhe të thoshte ke bërë hamendësim. Të njëjtin automjet në këtë periudhë e kanë përdorur 3 anëtarë të tjerë të organizatës kriminale. Janë të dhënat e TIMS. Nuk e thotë Gazment Bardhi. Pse nuk thuhet kush është personi i paidentifikuar i moshës 45 vjeç? Pse forcat operacionale nuk kanë publikuar foton? Gjej rastin nga kjo foltore t’i bëj thirrje SPAK-ut, kreut të SPAK, zotit Dumani që të hetojë deri në fund këtë çështje”.